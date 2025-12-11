La scelta di Flavio, le anticipazioni (bomba) di Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne sono state condivise in rete dall’esperto tv Lorenzo Pugnaloni, che non manca di aggiornare i followers sulle vicissitudini dei vari protagonisti del daytime di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi si sono svolte le registrazioni delle puntate che andranno in onda la prossima settimana, e come da copione non mancano i colpi di scena. Sia il trono classico che quello over sono stati protagonisti di due momenti diversi e a quanto pare il pubblico dovrà aspettarsi più di una sorpresa.

Gemma Galgani, dopo un periodo lontana dai riflettori, è tornata al centro della scena. La storica dama ha avuto un vivace contrasto con Mario Lenti, con cui è uscita diverse volte. Gemma lo ha accusato di non essere sincero e di aver usato Maria come scusa per allontanarsi da lei. Inoltre anche Maria non sembra coinvolta, visto che ricorda che neanche i dettagli del bacio che ha dato al cavaliere. Lenti non sembra essere disturbato dalle parole di Gemma. Inoltre accoglie anche un’altra dama.

Confronto vivace anche tra Sabrina e Carlo. I due si sono visti più volte e hanno anche trascorso la notte insieme. Tuttavia la dama non sembra coinvolta totalmente e decide di conoscere anche altri cavalieri, mentre Carlo si dichiara innamorato di lei. Attaccata da Tina per il suo modo di fare, Sabrina scoppia in lacrime e lascia lo studio per alcuni minuti, quando torna accusa Carlo di non averla difesa, mentre il cavaliere sostiene di essersi schierato dalla sua parte.

Uomini e Donne anticipazioni trono classico: Flavio annuncia la scelta

Grandi novità anche al trono classico: Flavio ha annunciato che la prossima settimana sceglierà. L’ex tentatore, sul trono da inizio settembre, è oggi diviso tra due corteggiatrici: Nicole e Martina. Le due ragazze sono apparse determinate e molto prese, e il tronista si avvicinato ad entrambe suscitando la loro gelosia. E se Nicole ha ottenuto consensi perché più diretta e spontanea, Martina appare più frenata, soprattutto in esterna, il che ha creato diversi sospetti nei suoi confronti: potrebbe dire no?

Il tronista ha anche riferito che farà una sola esterna con ognuna della durata di un giorno: un modo per stare insieme più tempo. Questo gli permetterà di comprendere di più le due corteggiatrice, ma soprattutto di capire cosa prova veramente per entrambe. Chi sarà la sua scelta? Il toto nome in rete è già molto vivace.

Ciro Solimeni e le prime esterne con Elisa e Alessia

Ciro Solimeni ha conquistato il trono dopo la rottura con Martina, il giovane si è detto pronto ad aprire di nuovo il suo cuore nonostante la delusione vissuta. L’ex corteggiatore è uscito in esterna sia con Elisa che con Alessia e con entrambe ha avuto un approccio amichevole. Le due ragazze si sono raccontate e non ha nascosto il loro desiderio di conoscerlo meglio, anche se non vogliono precipitare le cose.

Alessa ha anche smentito di aver un flirt con Raul Dumitras, ex di Martina. Motivo per il quale è finita al centro del gossip nei giorni scorsi. La giovane ha anche riferito di essersi trovata molto bene con Ciro, e che le piacerebbe conoscerlo meglio.