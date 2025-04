Uomini e Donne, Sabrina bacia Guido: la reazione di Giuseppe e l’ennesima delusione della dama

Ogni episodio di Uomini e Donne porta con sé un carico di emozioni, significati nascosti e – perché no – amori sbocciati o litigi troppo bruschi. Quel che è certo è che, ormai da anni, il dating show di Maria De Filippi non smette di sorprendere. C’è chi lo guarda come se fosse un film, e chi crede invece totalmente in quei sentimenti che sbocciano proprio dinnanzi alle telecamere. A fare da “capitano” alle diverse vicende c’è proprio la conduttrice Mediaset che, in brevissimo tempo, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per migliaia di italiani, sempre alla ricerca di sorprese incredibili e di svolte televisive.

Da pochissimo sono uscite le anticipazioni sulle puntate – già registrate – che andranno in onda nei prossimi giorni. In primis, ci sarà un bacio attesissimo tra Sabrina e Guido, anche se questo evento scatenerà una reazione nell’altro cavaliere Giuseppe.

Uomini e Donne, il bacio tra Sabrina e Guido

Succederà di tutto nei prossimi episodi di Uomini e Donne, dato che i veri protagonisti saranno Sabrina e Guido. I due hanno infatti iniziato una frequentazione e i fan stanno avendo modo di conoscerli anche attraverso il legame che si è creato. Sono stati già fatti degli spoiler su quanto è accaduto durante una loro esterna: ci sono infatti stati dei baci tra di loro, anche se entrambi hanno deciso di non andare oltre perché si sentivano troppo frenati. Nel frattempo, Tina Cipollari si è dichiarata contraria a questa frequentazione, dato che per lei Sabrina starebbe solamente perdendo tempo con lui. Ancora non si sa come finiranno le cose, ma di certo Giuseppe non prenderà bene questo bacio intenso e passionale avvenuto tra la dama e il cavaliere del Trono Over.

Nel frattempo, durante le prossime puntate di Uomini e Donne, continueranno le vicende del trono classico con Gianmarco che farà un’esterna con Francesca. Quest’ultima gli darà anche un regalo in anticipo per il suo compleanno: la loro esterna andrà bene anche se non scatterà nessun bacio tra di loro. Nel frattempo, Cristina criticherà il filmato, e il tronista deciderà alla fine di ballare con Francesca. Cristina lascerà quindi – di nuovo – lo studio, ma a quel punto ci sarà un vero e proprio colpo di scena: Nadia si eliminerà per via dell’atteggiamento incoerente che ha avuto con Francesca.

Belle novità per Gemma: scatta il bacio con lui

I telespettatori hanno inoltre assistito a delle nuove vicende che riguardano la dama torinese Gemma Galgani, decisa a voltare pagina dopo le delusioni di quest’ultimo periodo. La donna si lascerà infatti andare con un bacio dato a un nuovo cavaliere, che è stato presente anche durante le registrazioni di domenica 6 aprile. Entrambi andranno al centro dello studio e racconteranno com’è iniziata la loro frequentazione. Tutto starebbe procedendo per il meglio, e i due manifesteranno la loro volontà di proseguire la conoscenza.

Nel frattempo, ci saranno degli screzi tra Valentina e Alessio, perché secondo lei lui si intromette sempre nelle vicende altrui, soprattutto nelle nuove conoscenze di Luana. Valentina lascerà inoltre il suo numero a Pierpaolo.