Uomini e Donne, Rosanna e Giuseppe: età, lavoro, lauree, dove vivono. La vita privata dei protagonisti del trono over

Tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne che negli ultimi tempi hanno suscitato l’attenzione del pubblico ci sono Rosanna e Giuseppe. Due volti che sono riusciti a monopolizzare l’attenzione su di loro e che hanno dato vita ad una serie di dibattiti anche sui social. Da quando ha debuttato il trono over è riuscito a ottenere un riscontro positivo da parte dei telespettatori, nonostante la popolarità di quello classico, gli anta hanno avuto ampio spazio e spesso hanno spodestato i giovani dal loro ruolo di primo piano.

Diversi i cavalieri e le dame che si sono distinti nel daytime di Maria de Filippi e che oggi sono considerati dei volti noti, soprattutto sui social dove hanno ottenuto un certo seguito. Molte le coppie che sono nate nello studio di Uomini e Donne e che oggi hanno messo su famiglia. Le ultime puntate del trono over sono state caratterizzate da Rosanna e Giuseppe: i due si stanno frequentando e a quanto pare fra loro sta nascendo qualcosa di importante.

Lui le ha dato l’esclusiva, perché si è detto molto preso da lei, mentre Rosanna non sente ancora quel coinvolgimento totale anche se ha ammesso che il primo bacio glielo ha dato lei: “C’è stato un bacio, ma gliel’ho dato io, non è che gliel’ho concesso. Io ho avuto il desiderio di baciarlo e l’ho baciato. Io gliene ho dato uno, poi lui si è preso tutti gli altri.“ Ha poi aggiunto: “Tutta la settimana ha avuto un corteggiamento bellissimo, non è stato invadente, ha rispettato i miei spazi, ha fatto le cose a prescindere dalla mia presenza. Mi sono arrivati i fiori, mi ha provato a cercare, non ho riposto, poi la sera ci siamo sentiti. Nel rispetto dei miei tempi. Però ha manifestato, ed è una cosa bella”.

Rosanna, chi è e che cosa fa la dama siciliana

Donna affascinante e dal carisma che non lascia indifferente, Rosanna è di origine siciliana, non si conosce la sua data di nascita, di conseguenza non è facile capire quanti anni ha. E’ presente su Instagram con un profilo privato: ha circa 1300 followers che sono destinati a crescere, vista la popolarità ottenuta dal daytime di Maria De Filippi.

La dama è laureata in Giurisprudenza ed è un’avvocatessa, e più nello specifico un mediatore famigliare specializzato nella risoluzione di controversie. L’account Facebook è visitabile ed è ricco di immagini, in alcune appare anche la figlia di 13 anni. La sua presenza a Uomini e Donne non è passata inosservata ai diversi cavalieri: è infatti stata corteggiata da più uomini. Prima di uscire con Giuseppe ha avuto una conoscenza con Fabio e recentemente si è sentita con Dannis.

Giuseppe, tutto sul cavaliere del trono over

Sin dal suo debutto a Uomini e Donne Giuseppe ha suscitato l’interesse di diverse dame, in particolare ha ottenuto l’attenzione di Sabrina, Quest’ultima dopo varie uscite e l’atteggiamento reticente del cavaliere ha deciso di fare un passo indietro. Oggi Giuseppe è preso da Rosanna a cui ha riservato l’esclusiva. 52 anni, Giuseppe è originario di Messina è stato sposato per 25 anni, ha tre figli: due adulti e l’ultima di appena 9 anni.

Non è presente sui social e lavora come fisioterapista ed osteopata. E’ un uomo espansivo e a tratti egocentrico spesso è stato contestato da Tina Cipollari e Gianni Sperti per alcuni suoi atteggiamenti poco chiari. Il cavaliere è un appassionato di ballo e in più occasioni ha sfidato Sperti esibendosi in studio. Il cavaliere sembra destinato a rimanere nel daytime più popolare della tv per diverso tempo anche se ad oggi sarebbe pronto a lasciare il programma con Rosanna.