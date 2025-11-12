Sorprese e colpi di scena durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne. Tornano in studio Roberta e Alessandro

Uomini e Donne, Roberta e Alessandro di nuovo in studio: il colpo di scena al trono over

Durante la nuova registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri, martedì 11 novembre, ci sono stati dei veri e propri colpi di scena. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano sviluppi importanti nelle relazioni in corso e nuove dinamiche tra i protagonisti del programma.

Trono Over: continua la storia tra Alessandro e Roberta

Nel parterre del trono over si è respirata un’atmosfera carica di emozioni grazie al ritorno di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, la coppia sta vivendo un momento particolarmente intenso, consolidato da un gesto altamente simbolico di Roberta. L’ex dama del trono over ha infatti pubblicamente donato ad Alessandro le chiavi di casa. Un gesto che sottolinea quanto la loro relazione si sia profondamente radicata nel tempo.

Tuttavia, non mancano tensioni tra altri protagonisti. La coppia formata da Agnese De Pasquale e Roberto è stata al centro di un acceso confronto a causa di una segnalazione che ha scosso l’equilibrio tra loro: Roberto sarebbe stato visto in un centro commerciale in compagnia di Francesca, ex dama del programma. Il cavaliere ha tentato di chiarire che l’incontro risale a prima dell’inizio della frequentazione con Agnese, ma la dama non ha nascosto il proprio disappunto.

Anche la coppia formata da Francesco e Lucia ha vissuto un momento di svolta. Quando sembrava imminente la loro uscita congiunta dal programma, Lucia ha sorpreso tutti accogliendo in studio un nuovo cavaliere intenzionato a conoscerla, riaccendendo così le dinamiche nel parterre.

Nel frattempo, Federico Mastrostefano ha chiuso definitivamente le frequentazioni con Marta e Talia, per concentrarsi su una nuova dama, Emanuela. L’ex tronista romano continua a essere protagonista di momenti divertenti e imprevisti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico su di sé.

Trono Classico: tensioni, baci e addii inaspettati

La registrazione dedicata al trono classico è iniziata con la tronista Sara Gaudenzi, che ha portato in esterna i suoi due corteggiatori principali, Jakub e Marco Veneselli. Con Jakub è scattato un bacio, il terzo tra i due, a conferma di una crescente complicità. Al contrario, con Marco l’incontro è stato segnato da tensioni evidenti: Sara ha messo in luce come il corteggiatore sembri più interessato alla competizione con Jakub che alla costruzione di un rapporto autentico con lei.

Tra i tronisti maschili, Flavio Ubirti ha dato vita a un momento di forte impatto baciando in esterna Martina Cardamone. Tuttavia, la puntata si è conclusa in modo inaspettato con l’abbandono improvviso di Nicole Belloni durante la registrazione. Flavio l’ha seguita fuori dallo studio, ma non sono stati forniti dettagli su quanto accaduto dietro le quinte, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Infine, il percorso di Ciro Solimeno ha subito una battuta d’arresto: dopo l’appuntamento al buio, in studio sono tornate solo poche delle ragazze scese per conoscerlo, segno di una selezione naturale che inizia a delineare le preferenze del tronista.