L’ex cavaliere del trono over sorprende tutti con una foto social insieme alla nuova fidanzata: è bellissima e non fa parte del mondo dello spettacolo

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si è fidanzato: la foto con la nuova compagna

Riccardo Guarneri ha trovato l’amore.. senza Uomini e Donne. Se il dating show gli ha dato la visibilità, relazioni turbolenti, dalle quali spicca quella con Ida Platano che rappresenta quella tra le più seguite del programma di Maria De Filippi, è la vita reale ad avergli donato l’anima gemella. Ebbene si, è bastato un solo scatto pubblicato su Instagram per mandare in tilt i fan. Il volto storico del trono over, ha sorpreso tutti condividendo una foto in compagnia della sua nuova compagna: il sorriso radioso e l’intimità evidente tra i due hanno immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati. Nessuna anticipazione, nessun annuncio ufficiale: solo un’immagine che ha parlato più di mille parole.

Tuttavia a rendere ancora più clamorosa la notizia è l’identità della donna al suo fianco. Non si tratta di una dama conosciuta tra i corridoi Mediaset, né di un personaggio pubblico: un cambio di rotta rispetto al passato e che ha spiazzato chi era abituato a vedere Guarnieri coinvolto in relazioni mediaticamente esposte. Una svolta, forse, più vera e lontana dai riflettori, che segna un nuovo capitolo per l’ex cavaliere tarantino.

Nel frattempo, cresce l’attesa per il ritorno di Ida Platano, che potrebbe presto rimettersi in gioco nello studio dove tutto era cominciato. Il tempismo della foto condivisa da Riccardo ha riacceso le speranze dei fan di vederli nuovamente faccia a faccia, ma anche i dubbi su cosa resti davvero tra loro due.

Riccardo e Gabriella: una storia lontana dai riflettori

Secondo alcune segnalazioni, la donna accanto a Riccardo si chiama Gabriella, vive in Puglia ed è totalmente estranea al mondo dello spettacolo. Descritta come una ragazza dal fascino semplice e naturale, molto più giovane del diretto interessato, Gabriella avrebbe conquistato il cuore dell’ex protagonista del trono over con discrezione. I due sono stati avvistati insieme già nell’estate del 2023, mano nella mano per le vie di Monopoli, ma solo in questi giorni Riccardo ha deciso di ufficializzare il legame con una storia su Instagram.

Una scelta forse meditata, quella di rendere pubblica la relazione solo dopo più di un anno di frequentazione, che confermerebbe la serietà del rapporto. Non si tratterebbe dunque di una semplice conoscenza estiva, ma di una relazione stabile, tanto da, secondo i rumors, di aver già coinvolto anche le rispettive famiglie. Lo scatto in questione li immortala abbracciati, con lo sguardo puntato verso l’obiettivo. Come sottofondo musicale Guarnieri ha scelto il vincitore del Festival di Sanremo, Olly, con Balorda Nostalgia. Nostalgia di fare ritorno a Uomini e Donne? Non crediamo proprio.

Oltre alla sfera sentimentale, anche la vita professionale di Riccardo sembra aver preso una direzione inaspettata. Da quanto riportato da alcune fonti locali, Guarnieri avrebbe lasciato il suo impiego da operaio per dedicarsi al settore dell’ospitalità di alta gamma. Attualmente lavorerebbe in un elegante ristorante del Salento, probabilmente stellato, ricoprendo il ruolo di cameriere o sommelier. Diverse testimonianze lo descrivono come cordiale, educato e perfettamente a suo agio in questa nuova veste. Con la nuova stagione del programma in partenza a settembre, ha senso domandarsi se Riccardo tornerà a far parte del parterre maschile? Al momento, tutto lascia intendere di no. Tra una nuova relazione stabile, un lavoro diverso e una quotidianità ben radicata nella sua terra, Riccardo Guarnieri sembra aver chiuso definitivamente il capitolo televisivo della sua vita. E forse, per la prima volta dopo anni di alti e bassi sentimentali, ha finalmente trovato ciò che cercava lontano dalle telecamere.