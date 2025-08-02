Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e la foto in ospedale. Il cavaliere fa preoccupare i fan

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha pubblicato una foto che lo ritrae in ospedale. I fan si sono preoccupati.

Riccardo Guarnieri è in ospedale. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha infatti fatto allarmare i fan con una foto che ha postato sul suo profilo Instagram. I telespettatori più affezionati hanno infatti amato la sua presenza nel dating show, soprattutto nel periodo in cui lui ha avuto una storia con Ida Platano, per anni punto di riferimento del programma e che ha poi deciso di prendere le distanze da quello studio per concentrare sulle proprie attività lavorative e su sé stessa.

Cosa è successo a Riccardo Guarnieri e come sta

Ancora non si sa cosa è accaduto di preciso all’uomo che per anni ha fatto perdere la testa a molte donne del programma di Maria De Filippi. L’ex volto ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae presso il Presidio Ospedaliero Valle d’Itria di Martina Franca, suo luogo di origine. Si vede il suo braccio con aghi e punture, e con un braccialetto che viene solitamente rilasciato in caso di ricoveri. Riccardo non ha scritto altro, ma questo indizio ha fatto scatenare il caos sul web. Tanti fan si stanno chiedendo cosa gli sia successo realmente ma soprattutto come siano ora le sue condizioni di salute.

Non è dato sapere ancora niente, ma di certo il suo profilo Instagram ufficiale continua ad essere seguito da migliaia di followers, nonostante sia trascorso diverso tempo dall’ultima volta in cui lui ha messo piede nello studio di Uomini e Donne. In questo ultimo periodo, Guarnieri è tra l’altro stato al centro del gossip per via di una presunta storia d’amore con una donna che avrebbe conquistato il suo cuore.

Chi è la nuova fidanzata di Riccardo

Le voci dicono infatti che al suo fianco ci sarebbe ora Gabriella, la sua presunta nuova fidanzata. La donna è originaria anche lei della Puglia ed è del tutto estranea al mondo dello spettacolo. Sarebbe inoltre stata descritta come una ragazza dal fascino semplice e naturale, molto più giovane di lui. I due sono infatti stati avvistati insieme nell’estate 2023, mentre camminavano mano nella mano per le strade di Monopoli, ma nell’ultimo periodo è apparsa una foto social che li ritrae insieme. Secondo i rumours, si tratterebbe quindi di una relazione stabile, tanto che sarebbero state coinvolte anche le rispettive famiglie.