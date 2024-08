Uomini e Donne: quando inizia l’edizione 2024 – 2025?

Mancano poche settimane all’inizio dell’edizione 2024 – 2025 di ‘Uomini e Donne‘. Già da qualche giorno filtrano le prime indiscrezioni sulla data di messa in onda della prima attesissima puntata della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi.

Tra le giornate più papabili, spicca quella di lunedì 9 settembre, giorno in cui prenderanno il via quasi tutti i programmi del daytime di Canale 5. Manca ancora l’ufficialità da parte di Mediaset ma appena avremo notizie certe aggiorneremo questo post indicando la data di inizio trasmissioni.

Di sicuro, a fine mese, come anticipatovi tempo fa, verranno registrati i primi appuntamenti della nuova stagione di ‘Uomini e Donne’. Scopriremo i cavalieri e le dame del trono over, tra novità e conferme, e il volto dei nuovi tronisti e delle troniste.

Mirko Brunetti ad Uomini e donne dopo la rottura da Perla Vatiero?

Secondo il settimanale ‘Nuovo Tv’, in edicola questa settimana, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ avrebbe messo la parola fine alla storia con la storica fidanzata. Il giovane, infatti, potrebbe occupare l’ambita poltrona rossa del programma del pomeriggio di Canale 5. Uscito dalla casa di Cinecittà, Mirko, allora single, aveva confessato, al magazine ‘Chi’, di non voler escludere la possibilità di sbarcare alla corte di Maria De Filippi dopo il viaggio nei sentimenti di ‘Temptation Island’: “Se parteciperei al programma? Sono molto sincero: dico di sì, magari non adesso, ma lo farei volentieri. Però specifico che parteciperei come tronista e non come corteggiatore”

Francesco Chiofalo tronista di Uomini e Donne? L’appello a Maria De Filippi

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, l’ex Pupo de ‘La Pupa e il secchione’, tornato single dopo la lunga storia con Drusilla Gucci, lancia un appello alla conduttrice per cercare l’anima gemella: “Propormi come tronista a Uomini e Donne? Subito ma magari! A trentacinque anni cerco stabilità, se una donna di trenta mi dice in continuazione ‘ti lascio’ alla fine rispondo anche io ‘ciao’. Voglio un rapporto normale con una ragazza matura”.