Uomini e Donne, quando andrà in onda l’ultima puntata. Lo stop e il cambio programmazione Mediaset

Uomini e Donne a breve si fermerà per la pausa estiva, ed ecco quali saranno i cambi di programmazione in Mediaset

Uomini e Donne è il dating show di Maria De Filippi, che da anni domina la fascia pomeridiana e che anche per quest’anno, sta per concludersi, per andare in pausa estiva.

Si tratta di una trasmissione in cui sono nati grandi amori che tuttora proseguono felicemente il proprio percorso di vita insieme, mentre altre coppie, formatesi all’interno del programma, nel tempo, si sono lasciate e hanno preso strade diverse.

C’è chi invece, sta ancora cercando la persona giusta, e prosegue nel fare conoscenze, sperando di trovare qualcuno che sia affine. A Uomini e Donne, come anche nella vita quotidiana, conta anche la predisposizione con cui ci si approccia a una determinata relazione.

Più ci si apre all’altro, maggiori sono le possibilità di trovare una persona che risponda, il più possibile, ai propri standard.

Stop a Uomini e Donne e Amici 24: le date che chiudono la stagione

Come accade ogni anno, i programmi di Maria De Filippi si concludono per la pausa estiva, che come sempre cade a fine maggio.

In particolare, si fermeranno due programmi molto seguiti, ossia Uomini e Donne e Amici, giunto alla sua ventiquattresima edizione. Come sempre, anche questa stagione si chiude, per Uomini e Donne, con ottimi risultati dal punto di vista dell’Auditel, con una media che sfiora il 24% di share.

L’appuntamento giornaliero, dunque, con i tronisti e con i protagonisti del trono over, si concluderà il prossimo 30 maggio 2025. Il programma tornerà, a partire da settembre, per raccontare nuove storie e per scoprirne di nuove.

Stop in vista, anche per questa stagione, per Amici, il talent di De Filippi, sempre seguitissimo, da cui sono uscite star della musica italiana come Annalisa, Elodie, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, The Kolors e molti altri ancora.

L’ultima puntata di Amici andrà in onda, in diretta, domenica 18 maggio 2025 alle ore 21:30, in prime time, su Canale 5. Attualmente, nelle registrazioni poi trasmesse nelle puntate del sabato in prime time, i concorrenti si sfidano per guadagnarsi il loro posto in finale, e tentare di vincere il programma. Più si va avanti, e più le sfide si fanno accese, ma come sempre, sarà il pubblico, col televoto, ad avere l’ultima parola.

Tra gli altri cambiamenti che si terranno nella programmazione Mediaset, è previsto anche il ritorno di Gerry Scotti con Caduta libera, dal 12 maggio 2025, tutti i giorni, ore 18:45.

Caduta libera dovrà scontrarsi nel preserale con L’Eredità di Marco Liorni, che domani la suddetta fascia oraria con oltre il 26% di share, in media.