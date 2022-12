Uomini e Donne oggi, la reazione di Maria De Filippi alla lite tra Pinuccia e Alessandro: “E sti caxxi” (video)

Oggi, durante l’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, in onda, martedì 13 dicembre 2022, Maria De Filippi ha voluto mettere un ‘punto fermo’ all’amicizia tra Pinuccia e Alessandro. La dama di Vigevano, di fronte all’ennesima spiegazione, se l’è presa con il cavaliere con cui per oltre un anno ha intrecciato un legame esclusivamente amicale. La padrona di casa, per l’ennesima (ed ultima) volta, le fa capire che non può esserci un sentimento che sfoci nell’amore (Qui, il video):

Sperti: “Guarda che sei davvero un brutto esempio di donna. Alla tua età, sei donna ma un brutto esempio di donna”.

Pinuccia: “E tu un bell’esempio di uomo. Potresti essere mio figlio dovresti avere vergogna”.

L’amatissimo novantaduenne è stanco delle scenate di gelosia e delle continue telefonate da parte della donna:

Alessandro: “Amicizia l’ho sempre detto. Non l’ho lusingata di nulla. Facendo così lei diventa possessiva, mi opprime. Guai a parlare con una persona. Diventa gelosia che non c’è. Non ti ho detto mai che ti amo. Anche se oggi mi hai trattato male io ti voglio bene lo stesso, ma da amico”.

Pinuccia: “Non sono gelosa. Non mi piace il modo che fai. Sembra che mi vuoi bene in amicizia e poi mi eviti. Ci soffro. Quando mi abbracciavi mi hai detto che mi volevi bene”.

La padrona di casa, di fronte all’ennesimo attacco di Pinuccia, perde la pazienza con un’inaspettata espressione liberatoria:

De Filippi: “E’ stufo. Non gli vuoi bene se non lo lasci libero”.

Pinuccia: “Faccio così perché ti voglio bene”.

De Filippi: “E sti cazzi (non bippata, ndb)”.

Una standing ovation raggiunge le gradinate dello studio. La Cipollari, a quel punto, si lancia nell’attacco decisivo:

Cipollari: “Ma chi se ne frega se piangi. Strega. Sono lacrime finte, non sono di pentimento. Sono lacrime di una vigliacca. Bugiarda”.

Il popolo di Twitter riporta che non è stata mostrata (per delicatezza?!) il presunto svenimento di Pinuccia (come riportato dalle anticipazioni circolate sul web). Il blocco, infatti, si conclude con la conduttrice, seduta sugli scalini, intenta a guardare i membri della redazione invitando Alessandro a tornare al proprio posto. Si cambia argomento senza fare più alcun accenno a quello accaduto prima (si nota, però, l’assenza di Pinuccia).

hanno tagliato lo svenimento di pinuccia io faccio la pazza pic.twitter.com/q79hwkfn2t — ali🎄| e facciamogli un applauso (@ItsAlii_0) December 13, 2022

Gianni, in un secondo momento, invita Alessandro a bloccare il numero e non rispondere più alle telefonate di Pinuccia:

De Filippi: “Dobbiamo riflettere se questa trasmissione ti fa bene. Non ti fa bene partecipare qui”.

Alessandro: “Voglio la mia libertà. Se voglio ballare con Cristina o Roberta non mi devi trattare male. A volte agisci come ragazzina”.