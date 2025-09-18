Uomini e Donne, Rosario ha lasciato il trono: ecco perché la redazione e Maria De Filippi hanno deciso di mandarlo via. Le indiscrezioni.

Uomini e Donne, perché Rosario ha dovuto lasciare il trono: la decisione di Maria De Filippi

Le anticipazioni diffuse in rete delle prime registrazioni di Uomini e Donne rivelano diversi colpi di scena. Sia il trono classico che quello over promettono alcuni momenti hot, che lasceranno senza parole il pubblico. Nei giorni scorsi è andata in onda la puntata speciale di Temptation Island e poi e poi...dove le coppie che hanno partecipato al reality hanno rivelato come hanno vissuto le loro vacanze e che in rapporti sono rimasti con i loro partner.

Tra i protagonisti c’è Rosario che è uscito dal reality dei sentimenti con la fidanzata Lucia, per poi scoprire alcune verità nascoste. Lucia, subito dopo Temptation Island, si è vista con i tentori Andrea e Salvatore, mentendo al compagno. Nonostante i chiarimenti e diversi riavvicinamenti i due di sono lasciati, e per questo Maria De Filippi ha deciso di offrigli il trono. Un’opportunità, che nonostante un’esitazione iniziale, Rosario non poteva rifiutare. L’ex protagonista di Temptation ha colto la palla al balzo e si è seduto sul trono.

Tuttavia sembra che anche Rosario non sia stato del tutto sincero con la redazione. Secondo quanto anticipato da Dagospia durante la registrazione di Uomini e Donne Guglielmi è arrivato in studio per intraprendere la sua nuova avventura televisiva, ma solo dopo pochi minuti gli è stato chiesto di lasciare il programma. La richiesta di abbandonare il trono a quanto pare è arrivata direttamente da Maria De Filippi. La conduttrice non avrebbe avuto scelta: ma cos’è successo?

Rosario Guglielmi addio al trono dopo la segnalazione di Lucia

Il percorso a Uomini e Donne dell’ex volto di Temptation Island è stato bloccato da una segnalazione non proprio casuale. L’ex fidanzata Lucia Ilardo è infatti intervenuta per riferire che Rosario non avrebbe il cuore libero. Lucia ha infatti riferito di aver trascorso una notte di passione con l’ex dopo l’ultima puntata di Temptation e poi e poi, inoltre Rosario non le avrebbe riferito che aveva accettato il trono.

Insomma il comportamento di Guglielmi non sarebbe stato così cristallino come ha fatto credere. Rosario ha parlato più volte di trasparenza e di sincerità, e ha criticato l’ex proprio per non avergli detto la verità. Ad oggi non è noto come Rosario si sia giustificato, ma è certo che ha lasciato il trono.

L’ex tentatore Andrea Marinelli su Rosario e Lucia: “Mi fa ridere Lucia”

Intercettato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni Andrea Marinelli, l’ex tentatore che ha ottenuto l’attenzione di Lucia, ha commentato quanto è accaduto a Rosario durante la registrazione di Uomini e Donne, Inizialmente il giovane si è espresso a favore di Guglielmi, sottolineando che meritava il trono, ma dopo aver saputo della segnalazione di Lucia ha fatto un passo indietro:

“E poi arriva la notizia, che ridimensiona la considerazione che avevo di Rosario e mi fa ridere il comportamento di Lucia. Quando parlai davanti alle telecamere raccontando cosa era successo tra noi, lei mi chiamò insultandomi dicendo che non avrei dovuto farlo. E ora? Ora lo ha fatto lei.“ Ha poi concluso: “Forse è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei? Forse voleva far vedere che la ‘cattiva’ non era solo lei? Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei, questo sì che mi fa ridere”.