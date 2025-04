Uomini e Donne, perché Francesca ha abbandonato il trono di Gianmarco Steri

Stanno continuando i colpi di scena nello studio televisivo di Uomini e Donne e stavolta, a finire al centro dell’attenzione mediatica, è stato di nuovo il trono di Gianmarco Steri. Quest’ultimo ha vissuto l’esperienza del dating show in primis come corteggiatore dell’ex tronista Martina. In seguito Maria De Filippi l’ha nominato tronista, facendogli vivere questa avventura a 360°. Il suo trono è di certo stato fatto, sin da subito, di alti e bassi: a corteggiarlo ci sono state tre ragazze, ma adesso una di loro – Francesca – ha deciso di abbandonare la trasmissione contro la volontà di Gianmarco.

Dietro questa scelta pare che ci sia un motivo ben preciso, ed è stata proprio lei a rompere il silenzio sui social dopo la sua uscita di scena.

Francesca via da Uomini e Donne, ecco perché

Francesca Polizzi ha lasciato improvvisamente il programma che l’ha resa celebre nel piccolo schermo, ed è tornata sui social parlando proprio di quello che è successo. La giovane donna ha ammesso di aver fatto un grande errore, cioè quello di mettere da parte qualcosa che le piaceva per un’altra persona. Il riferimento va alla sua pausa dai social, che si era presa proprio per tranquillizzare Gianmarco, che aveva espresso in studio delle perplessità sulla sua eccessiva esposizione mediatica. “Era il mio modo di dire: ‘Posso fare a meno, per me la vita è altro. Se ti fa stare più sereno, sono disposta a questo’“. Un gesto – questo – che aveva fatto proprio per dimostrare di voler costruire un legame solido con il tronista, ma che l’aveva portata a mettere sé stessa in secondo piano.

“Non bisogna mai annullarsi per nessuno“, ha continuato lei svelando la sua volontà di tornare a occuparsi dei suoi spazi creativi online ed evidenziando che le accuse di aver partecipato a Uomini e Donne per visibilità non hanno fondamento. “Le accuse di cercare hype sono insulse e ridicole“, ha continuato lei. Francesca era tra l’altro l’unica corteggiatrice ad avere un alto numero di followers già prima della sua partecipazione al dating show, proprio per via dei suoi contenuti creativi.

La vita di Francesca dopo Uomini e Donne

Dopo aver chiarito alcuni punti, Francesca ha così ammesso di essere molto serena. “So di essere stata sincera e fedele a me stessa e so quanto valgo” – ha continuato lei – “Se permettete, torno alla mia vita di prima. Nessun rancore, pace e amore“. La decisione della Polizzi di andare via da quello studio ha creato un enorme dispiacere in Gianmarco, che aveva mostrato sin dall’inizio un certo interesse in lei. In realtà, dopo aver appreso la sua scelta di uscire di scena, Steri ha ammesso che se lo aspettava e che l’avrebbe comunque eliminata lui se non fosse andata via di sua spontanea volontà.