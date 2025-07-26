“Uomini e Donne? Ora ci sono solo fenomeni”, la critica dell’ex cavaliere sorprende

Uomini e Donne è tra i format di punta di Mediaset, in onda ormai da tantissimi anni non accenna a subire inflessioni. Diversi i volti che grazie al daytime hanno conquistato fama e popolarità e hanno intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo: il programma, soprattutto negli ultimi anni, ha dato la possibilità a molti di affermarsi soprattutto in rete. Tuttavia sono nati anche diversi amori, soprattutto al trono over.

Nei giorni scorsi uno storico ex cavaliere, che ha avuto un’importante frequentazione con Gemma Galgani è tornato a parlare di Uomini e Donne e non lo ha fatto in modo del tutto positivo. Le dichiarazioni rese hanno avuto un immediato eco mediatico e hanno suscitato anche diversi commenti social, in tanti hanno infatti criticato le sue parole per un format che lo ha reso decisamente molto popolare. Il personaggio in questione ha ammesso che non tornerebbe al trono over e che oggi ha ben altre ambizioni.

L’intervista che sta facendo tanto discutere è quella resa da Giorgio Manetti a Comingsoon.it. L’ex cavaliere è stato diretto e ha detto che oggi a Uomini e Donne ci sono solo dei fenomeni: “Tornare a Uomini e Donne? Ritengo la cosa piuttosto improbabile: a volte guardo la trasmissione e sinceramente credo che all’interno dello show siano cambiate le dinamiche, o perlomeno non vedo più quel tipo di atmosfera che c’era durante gli anni della mia partecipazione. Adesso, il titolo più appropriato per quella trasmissione dovrebbe essere “Fenomeni e Fenomene… Giù la maschera!””.

Giorgio Manetti: “Ho rifiutato Il Grande Fratello”

L’ex cavaliere ha anche rivelato d’essere stato contattato per partecipare a Il Grande Fratello, ha avuto anche un incontro con Alfonso Signorini, ma ha rifiutato l’invito: “Alfonso fu estremamente gentile con me, ma con la stessa gentilezza rifiutai di partecipare. Non me la sentivo di passare alcuni mesi in quella casa a contatto con personaggi più o meno “TeleVips”… Ma ringraziai comunque per la considerazione. Non credo che avrei resistito molto all’interno della casa!!”

Manetti ha affermato di avere ancora oggi, che è lontano dalla tv, tantissime persone che lo seguono: riceve lettere e messaggi anche sui social e viene invitato a diversi eventi. Ha poi confidato che tornerebbe in tv ma solo nel ruolo di conduttore: “Se tornerei in TV? Certamente, lo farei se mi fosse proposta la conduzione di un format tipo “Stranamore”, dove starei a contatto con gente comune, senza fenomeni o pseudo personaggi televisivi”.

“Gemma Galgani? Un caso particolare!”, il commento di Giorgio Manetti sulla dama

L’ex cavaliere ha poi speso alcune parole su Gemma Galgani, dama doc del trono over di Uomini e Donne con cui ha avuto una frequentazione importante: “Gemma Galgani? Un caso particolare, direi, dato che sono ben 16 anni che Gemma partecipa in quel programma, dicendo di cercare l’amore…le auguro buona fortuna! Angelo? Non ho idea di chi sia, sarà uno dei tanti che si sono susseguiti e non sarà sicuramente nemmeno l’ultimo.

Ha poi concluso: “Anche Tina è lì in quello studio da tempo immemore, con la differenza che per Tina quella è una occupazione lavorativa a tempo pieno. Non l’ho più sentita….Sinceramente non sento la mancanza di nessuno, perlomeno delle persone che ho conosciuto all’interno dello studio durante la mia partecipazione.