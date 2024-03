Perché oggi, venerdì 22 marzo 2024, non va in onda Uomini e Donne? Al suo posto, uno speciale di Amici 23. Quando torna in tv dopo la pausa?

Oggi, venerdì 22 marzo 2024, Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non andrà in onda. Al suo posto, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda uno speciale di Amici 23 che, di conseguenza, per quanto riguarda la giornata di oggi, raddoppia il suo appuntamento quotidiano: alle 14:45, come già scritto, andrà in onda questo nuovo speciale mentre a partire dalle ore 16:15, andrà in onda il regolare appuntamento con il daytime.

Dopo lo speciale andato in onda domenica scorsa, alle ore 14, quindi, anche oggi assisteremo ad un secondo speciale che accompagnerà i telespettatori alla fase serale della ventitreesima edizione di Amici che, oramai, è imminente.

Il primo serale di Amici 23, infatti, andrà in onda domani sera, sabato 23 marzo 2024, in prima serata, ovviamente su Canale 5.

Ieri, giovedì 21 marzo, si è svolta la prima registrazione della fase serale. In questo articolo, non saranno presenti spoiler ma su TvBlog trovate tutte le anticipazioni del primo serale incluso il nome del primo allievo eliminato e degli altri due allievi a rischio eliminazione.

Uomini e Donne: dove siamo rimasti

Uomini e Donne, invece, riprenderà la sua regolare programmazione a partire da lunedì 25 marzo, sempre a partire dalle ore 14:45.

Nelle prime due puntate della prossima settimana, verrà trasmessa la registrazione dello scorso 12 marzo ossia la registrazione durante la quale Brando ha finalmente scelto con chi uscire dal programma tra Beatriz e Raffaella.

Durante la puntata andata in onda lo scorso 15 marzo, inoltre, i telespettatori di Uomini e Donne hanno anche conosciuto il nuovo tronista Daniele Paudice che, insieme a Ida Platano, quindi, sarà il protagonista del Trono Classico fino al termine di questa stagione.

Le prime puntate della prossima settimana saranno interamente dedicate al Trono Classico.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, presto vedremo Gemma alle prese con un nuovo cavaliere, molto più giovane di lei.