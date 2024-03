Amici 2024 serale anticipazioni spoiler registrazione prima puntata 23 marzo:

Oggi, giovedì 21 marzo, si registra la prima puntata del serale di ‘Amici 2024’. L’appuntamento con un nuovo capitolo del talent show di Maria De Filippi è fissato per sabato 23 marzo a partire dalle 21:30, in prima serata, su Canale 5.

Grazie all’account AmiciNews ed al portale Superguidatv, saremo in grado di darvi tutte le succose anticipazioni su quello che accadrà in trasmissione.

Amici 2024 serale: la squadra Cuccarini – Lo

Kumo, Lucia, Mida, Nicholas (ex allievo di Raimondo Todaro), Sarah e Sofia compongono la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Sofia – ballo (Ha 17 anni vive ad Ancona con i genitori. Ha iniziato a camminare e ballare contemporaneamente fino a studiarla seriamente dal primo anno del liceo. Dice di sé: “Non mi accontento mai, voglio sempre superare i miei limiti”)

Sarah – canto (Ha 17 anni e vive a Vigevano con la famiglia. Si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva. “Per me cantare è una liberazione, canto tutto quello che mi passa per la testa”)

Nicholas – ballerino (22 anni vive a Genova con i genitori, la sorella gemella, un fratello e 6 gatti. Ha cominciato a ballare seriamente meno di 3 anni fa, insieme a suo fratello durante il lockdown. “Per me ballare è un modo per tirare fuori quello che ho dentro”)

Lucia – ballo (Ha 21 anni è nata a Reno in Nevada (Stati Uniti). Mamma italiana e padre americano, nell’estate del 2021 è venuta a Roma con la mamma per una vacanza e, dopo aver vinto una borsa di studio, ha deciso di restare in Italia per studiare danza. Dice di se’: “Per me la danza è un super potere, quando ballo mi sembra di volare”)

Kumo – ballo (Ha 22 anni è di Gaeta ma vive a Milano con due coinquilini. Ha iniziato a ballare hip-hop a 13 anni e nel frattempo studiava pianoforte al conservatorio. Dice di sé: “Sono competitivo con me stesso, la danza mi ha salvato la vita”)

Mida – canto (Ha 23 anni, è nato a Caracas e vive nella provincia di Milano con la mamma. Si definisce estroverso e permaloso: “ho difficoltà a digerire le critiche”. In futuro vorrebbe cantare in spagnolo e costruire una carriera anche all’estero)

Amici 2024 serale: la squadra Pettinelli – Todaro

Ayle, Gaia, Giovanni, Lil Jolie (ex allieva di Rudy Zerbi), Martina compongono la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Gaia – ballo (Ha 22 anni, è di Castellammare di Stabia ma vive a Roma con le sue coinquiline. Dopo alcuni anni di pattinaggio artistico ha deciso di dedicarsi alla danza. Dice di sé “Credo nell’amore anche se non l’ho mai provato”)

Lil Jolie – canto (Angela ha 23 anni ed è di Caserta. È figlia unica, vive a Milano dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica. È competitiva, soprattutto con sé stessa. Per lei cantare è un atto liberatorio, “è la cosa che mi mette in contatto con me stessa)

Martina – canto (Ha 23 anni e vive a Roma con la sua famiglia. La mamma è brasiliana ed il papà è italiano. Ha un fratello più grande. La passione per la musica nasce fin da piccola, ha iniziato a prendere lezioni di canto all’età di 9 anni e ha continuato fino ai 20. “Sono molto timida ma sto cercando di lavorare su me stessa e penso che il canto mi stia aiutando in questo”).

Giovanni – ballo (Ha 19 anni e vive a Barletta con la famiglia. Cintura nera di karate e appassionato di macchine e motori, è stato campione italiano di danze latino americane in coppia con la sorella Ilaria. Dice: “Per me la danza è vita, non posso stare nemmeno un giorno senza ballare”)

Ayle – canto (Ha 19 anni e vive a Livorno. Amante dei tatuaggi, ha lavorato come barista. Si è appassionato alla musica da bambino quando, incoraggiato dalla famiglia, ha studiato batteria, violoncello e poi pianoforte. Dice: “Cantare è uno sfogo. Scrivo di cose che mi succedono realmente”)

Amici 2024 serale: la squadra Zerbi – Celentano

Dustin, Holden, Marisol e Petit compongono la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Petit – canto (Ha 18 anni, vive a Roma con la mamma. Ha lasciato una possibile carriera calcistica per dedicarsi completamente alla musica. Produce i suoi brani nella sua cameretta a tutte le ore del giorno e della notte)

Dustin – ballo (Ha 21 anni e vive in Australia con i genitori, due fratelli maggiori e la sorella gemella Page. Studente in Economia, si descrive ambizioso e vivace ma anche goffo e ingenuo. Dice: “Danzare per me significa respirare”)

Mariasol – ballo (Ha 17 anni e vive con la mamma e il papà, originario di Cuba. È stata la sorella a portarla per la prima volta a una lezione di danza quando aveva 8 anni: “Per me ballare è una valvola di sfogo, mi emoziono ogni volta”)

Holden – canto (Ha 23 anni e vive a Roma da solo con 2 gatti. Determinato, notturno e un po’ introverso. Ha scritto cosi tante canzoni da non riuscire a quantificarle. “faccio tutto da solo, musica, testi e produzione”)

Amici 2024 serale: la giuria

Confermati, in giuria, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.