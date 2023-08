Uomini e Donne: le risposte ai dubbi dei telespettatori tra novità, conferme, ritorni… e qualche fake news

A pochi giorni dalla messa in onda della nuova stagione di ‘Uomini e Donne’, cresce l’attesa dei fan ingolositi dalle succose anticipazioni dalle talpe del web come il sempre informato Lorenzo Pugnaloni. Nel tentativo di fare chiarezza su quello che potremmo vedere nelle prime puntate, cercheremo di rispondere ai tanti interrogativi che, in queste ore, si stanno prepotentemente facendo largo nella mente dei telespettatori.

Uomini e Donne Uomini e Donne, i nuovi tronisti Cristian e Brando sono già fidanzati? Le segnalazioni e le smentite

Tinì Cansino non è più opinionista di Uomini e Donne?

Falso. L’attrice, anche, quest’anno, ricoprirà lo stesso ruolo accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari

Barbara De Santi è tornata tra le dame del parterre femminile?

Vero. Un pizzico di pepe che non guasta mai. E non è detto che possa uscire finalmente dal programma in compagnia del principe azzurro.

Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno fatto pace?

Nì. Le anticipazioni degli scorsi giorni riportano una ‘tregua’ tra l’opinionista e la dama torinese. La Cipollari avrebbe addirittura preso le difese dell’acerrima rivale perché non convinta delle reali intenzioni del nuovo cavaliere, a suo dire, per nulla interessato a Gemma. Da segnalare anche il ritorno di Elio (il signore napoletano allergico al burro e alla ricotta) con cui Tina si è scontrato nuovamente.

Federico Nicotera tronista bis dopo l’addio di Carola?

No, la produzione non ha offerto una seconda possibilità all’ex tronista dopo la rottura con la sua scelta.

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne?

Per quanto riguarda l’ex di Ida Platano, il portale Isa & Chia ha riportato la segnalazione di un’utente secondo cui il cavaliere starebbe frequentando una donna fuori dalla trasmissione. L’imprenditore napoletano, proprio nelle ultime ore, sarebbe tornato a farsi vivo sui social postando un proprio scatto a bordo di un’auto di lusso e la seguente didascalia: “È la mancata conoscenza che vi frega. Parlate meno, potreste fare brutte figure”. Uno sfogo che ha il sapore dell’imminente ritorno?

Pinuccia Della Giovanna torna ad Uomini e Donne?

La dama di Vigevano è sbarcata a Roma, in veste di cantante, per presentare la sua prima canzone.