Noemi Sales lascia Uomini e Donne e non in maniera indolore. La ragazza, presentatasi come corteggiatrice di Federico Dainese, si è presentata nella puntata trasmessa il 23 novembre 2022 (qui il live) dicendo di non essere stata “presa mentalmente” dal 25enne di Genova. Viene mostrata la loro ultima esterna, tutta giocata su battibecchi legati a manierate gelosie e tira e molla alquanto infantili, e poi Noemi dichiara di non provare nulla di particolare per Federico. “Io dall’ultima Esterna non mi sono portata nulla a casa. Non mi ha preso mentalmente” continua a ripetere la ragazza, di fatto eliminandosi dal programma.

A questo punto il colpo di scena (l’ennesimo, dopo il ritiro di Federica e la neonata coppia Ida e Alessandro): Maria De Filippi invita Noemi a dire tutta la verità. “Non devi dirmi nient’altro? Sicura? Dai, Noemi, non mi mettere in questa condizione” dice la conduttrice, che di fronte alla faccia bronzea della corteggiatrice chiede alla regia di mandare in onda quel che ha.

E così compare sullo schermo una foto che immortala Noemi che bacia un altro ragazzo. “Che figura di mer*a!” commenta Gianni Sperti.

ORA a #UominieDonne una segnalazione su Noemi! pic.twitter.com/koYlh6zsXR — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 23, 2022

Ovviamente la situazione assume tutta un’altra dimensione: tutto quello che Noemi dice – ripetendo ancora “Ma comunque lui non mi aveva preso mentalmente” – perde credibilità, mentre Federico, che si è sentito dire un po’ di tutto da lei, riconquista il Trono, in attesa di nuove conoscenze e di un nuovo possibile amore nello studio di Uomini e Donne.

Per Noemi Sales, che ha frequentato corsi di recitazione, ha già qualche parte all’attivo e che si presenta nella sua bio social come attrice, potrebbe essere giunto il momento per spiccare il volo verso altri lidi…