Ci siamo lasciati lo scorso 12 maggio con l’ultimo liveblogging stagionale di Uomini e Donne in cui vi abbiamo raccontato l’inizio della storia d’amore tra la tronista Nicole Santinelli e la sua scelta, Carlo Alberto Mancini. E’ di queste ore la notizia della fine della storia tra Nicole e Carlo.

Dopo la rottura tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi, anche l’ultima coppia formata in questa stagione intensa del programma condotto da Maria de Filippi non è riuscita nemmeno a completare il primo mese insieme. Le ragioni parrebbero essere chiare a detta delle dichiarazioni di Carlo. A prendere la decisione di terminare la relazione è stata Nicole: “È successo in maniera onesta, pulita. È stata una signora, le vorrò sempre un bene immenso perché con lei ho vissuto momenti indimenticabili, una persona speciale“.

Quindi mette le mani avanti invitando i suoi followers a non prenderla di mira: “Ho apprezzato questa sua onestà, non attaccatela, non ha fatto nulla di male, è stata diretta e mi ha rispettato”.

Ha aggiunto poi: “Non costringerei mai una donna a provare dei sentimenti per me, deve venire dal cuore, come era da parte mia. Se capissi che in lei c’è una parte di dubbio forte, farei un gesto molto forte, sono sincero. Sono fiero di trattare le donne con educazione e gentilezza, siamo in un periodo in cui magari la donna è affascinata dall’uomo sfuggente, ma io non sono quel tipo di uomo, l’ho detto dall’inizio“.

Nelle parole di Carlo si percepisce il dispiacere e l’amarezza (innegabile il contrario), ma perlomeno i buoni rapporti dovrebbero essere salvi. Dovrebbero, appunto.

Nicole Santinelli conferma: “Ho deciso io. L’ho fatto per entrambi”

Nicole è intervenuta per confermare la fine della storia, dunque la sua decisione: “Con tanto dispiacere mi trovo costretta a fare questo comunicato. Sinceramente ieri, dopo un momento così difficile anche per me, neanche dopo 30 minuti che ci eravamo lasciati, io non mi sono sentita di esternare tutto a voi – dice l’ex tronista – Anche se sono stata io a prendere questa decisione l’ho fatto per entrambi perché nel modo in cui vedo l’amore nessuno dovrebbe cambiare la propria essenza per un’altra persona. Nonostante l’incompatibilità ho provato ad andare avanti perché avevo di fronte una persona rara e sensibile che diceva di amarmi. A quel punto arrivata alla consapevolezza che il mio sentimento non sarebbe cresciuto ho preferito dire la verità“.

In questo stesso comunicato però c’è anche un riferimento sospetto indirizzato al non scelto, Andrea Foriglio che pare essere quasi un messaggio diretto a quest’ultimo:

“A proposito mi state chiedendo come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato di lui nel programma non posso negarlo. Ringrazio tutte le persone che invece di attaccarmi hanno cercato di capire quello che stava succedendo e quello che è successo. Grazie a tutti“.

Nicole e Carlo, fine della storia: il commento di Roberta di Padua

Questo passaggio ha provocato evidentemente qualche polemica di troppo. Roberta di Padua, che con Nicole è sempre stata in rapporti pessimi, ha commentato al veleno “Per me non è stata una novità, era solo una questione di tempo. Io aspetto, tutto torna. Nella vita si fanno tanti errori, però ho sempre chiesto scusa, ho sempre messo la mia faccia, non mi sono mai nascosta dietro un audio. Tutto questo arriva dopo una copertina, un’ospitata in tv, una dichiarazione, e un piccolo gossip. Questo mi fa sorridere. Non è finita qui, se il mio sesto senso non sbaglia ne vedremo delle belle“.

Lo sfogo di Nicole: “Mi sono fatta imbambolare”

Oggi l’atteggiamento di Nicole è apparso ben diverso dalle dichiarazioni ‘democristiane’ di qualche giorno fa, l’ex tronista pubblica sulle stories del suo IG un lungo sfogo:

“Non avrei mai portato un uomo dentro casa mia per 4 giorni consecutivi, dentro casa dei miei genitori e a cena con le persone più importanti della mia vita (non accadeva da 6 anni), e non sarei di certo andata a Verissimo di fronte a milioni di persone se fino a quel momento non avessi creduto con tutta me stessa in tutto ciò che avevo sentito e vissuto. Poi purtroppo la mia idea ed il mio pensiero sono cambiati, distruggendomi quello che era un sogno in cui speravo da molto tempo. Non so se sia più la delusione di averci creduto così tanto o i continui rimproveri che faccio a me stessa per essermi fatta imbambolare come tutti. Dico sempre che l’apparenza inganna, eppure proprio io ci sono cascata di nuovo, fidandomi delle persone sbagliate”

E sulla citazione per Andrea fatta ore prima, Nicole chiarisce:

“Se ho fatto accenno ad altri è semplicemente perché sono stati tirati in ballo e mi sono stati fatti tanti riferimenti, ed essendo in totale trasparenza ed onestà mi sono sentita di rispondere“.