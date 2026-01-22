Uomini e Donne, Mario gela Gemma ma Maria De Filippi lo smaschera con una mossa

Mario Lenti e Gemma Galgani sempre più protagonisti di Uomini e donne ma a rubare la scena al cavaliere è Maria De Filippi che lo smaschera con una domanda.

Maria De Filippi, a Uomini e Donne, concede molto spazio a tutti i protagonisti a patto che siano totalmente sinceri. Quando la conduttrice si rende conto di avere davanti una persona che non sta raccontando tutta la verità, attraverso una serie di domande, mette il protagonista con le spalle al muro lasciando che il castello di carte cada da solo.

E’ quanto accaduto nella puntata di Uomini e Donne del 20 gennaio 2026 durante la quale la conduttrice, dopo aver ascoltato tutte le dichiarazioni di Mario Lenti, è intervenuta smascherandolo con una domanda di fronte alla quale il cavaliere pugliese ha ammesso la verità. Arrivato nel parterre del trono over a settembre per provare a superare il dolore per la morte della moglie, si è fatto conoscere uscendo con Gemma Galgani che si è innamorata di lui.

Un sentimento, quello della dama di Torino, non ricambiato da parte di Mario che, tuttavia, ciclicamente, torna da Gemma, come sottolineato dal cavaliere Mauro, quando non ha altre frequentazioni in corso.

Mario Lenti ammette la verità: l’interesse per Cinzia Paolini

Mario Lenti, ospite di una delle ultime puntate di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha ammesso di non essere sentimentalmente interessato a Gemma Galgani dando una nuova batosta alla dama. Tuttavia, nelle puntate di Uomini e donne, il cavaliere continua ad illudere Gemma alla quale, come sottolinea Gianni Sperti, basta un invito a ballare per tornare a sperare in un ritorno di fiamma. Maria De Filippi, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 2a gennaio 2026, ha indagato su tale atteggiamento del cavaliere chiedendo un parere a Mauro che sta uscendo proprio con Gemma.

“Il suo schema secondo me è quello di tiene un piede sempre nella scarpa di Gemma in tempi grami in cui non scenderà più nessuno…”, le parole di Mauro. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno dato ragione a Mauro credendo che il cavaliere pugliese stia tenendo i piedi in due scarpe per avere più possibilità di essere al centro dello studio.

Gemma, tuttavia, dopo l’ennesima delusione, prende le distanze da Mario spiegando che non potrà contare più su di lei. Di fronte a tante critiche, per Mario, arriva la difesa di Cinzia Paolini la quale racconta di aver ricevuto diversi messaggi d’affetto dal cavaliere durante il periodo in cui non ha partecipato alla trasmissione.

La rivelazione di Cinzia ha così spinto Maria De Filippi ad indagare sul rapporto tra Mario e la Paolini chiedendo al cavaliere se sia ancora interessato a Cinzia. Messo con le spalle al muro dalla conduttrice, Mario ha svelato la verità: “Se mi piace Cinzia? Certo, è una bellissima donna e a me piace…”. Anche Cinzia ha ammesso l’interesse ma entrambi sembrano intenzionati a ricominciare a frequentarsi. Maria De Filippi, così, con una sola domanda, è riuscito a far ammettere a Mario il suo interesse per Cinzia e, indirettamente, il suo disinteresse per Gemma.