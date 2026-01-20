Batosta per Gemma Galgani: dopo le lacrime a Uomini e Donne, arriva il rimprovero più duro

Gemma Galgani ha avuto un’altra doccia fredda durante la sua ospitata a Verissimo. Complice, un videomessaggio arrivato per lei.

Lo scorso 17 gennaio, Gemma Galgani è stata ospitata nel salotto televisivo di Verissimo. Un’intervista che ha fatto molto chiacchierata. In quella occasione, la dama torinese di Uomini e Donne ha infatti fatto una vera e propria dichiarazione d’amore a Mario Lenti, dicendo che lo sposerebbe. Il suo entusiasmo è stato però frenato quando la conduttrice ha mostrato un videomessaggio che le ha lasciato una delle sue sorelle.

Gemma e l’amore per Mario

Tra gli argomenti più gettonati di questi giorni c’è la dichiarazione fatta da Gemma a Mario, durante la sua ospitata a Verissimo. Nello studio televisivo capitanato da Silvia Toffanin, la donna ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni inaspettate. “Tra noi c’è amore, io mi sento fidanzata. Lui è il mio principe azzurro, lo sposerei“, ha detto Galgani riferendosi proprio al cavaliere del dating show di Canale 5, con cui ha iniziato una frequentazione. Dopodiché, Toffanin ha mostrato due brevi videomessaggi da parte delle sorelle. Una di loro le ha detto rimproverandola: “Io ti vedo molto presa da Mario, ma devi renderti conto che lui non ti vuole come compagna di vita. Devi proseguire il tuo percorso con dignità“.

Gemma non si è mostrata però molto convinta del consiglio datole e ha anche fatto presente a Silvia che spera di tornare a Verissimo insieme a Mario. La dama di Uomini e Donne è quindi molto presa dall’uomo e continua a corteggiarlo, convinta di essersi innamorata già dall’inizio della stagione.

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne

Il 19 e il 20 gennaio ci sono state due nuove registrazioni del programma di Canale 5, durante le quali potrebbe essere avvenuto un colpo di scena, con Gemma che potrebbe aver fatto cambiare idea a Mario sulla natura del loro legame. Secondo quanto lei ha detto a Verissimo, la donna potrebbe infatti riavvicinarsi al cavaliere lentamente, ma soprattutto nel rispetto delle altre dame che lui sta frequentando in questo periodo. Secondo quanto dicono le anticipazioni, Gemma potrà svelare quale strategia avrà deciso di adottare per provare a conquistare Mario Lenti, con cui – da parte di lei – non ci sarebbe solo un’amicizia, come invece lui dice ormai da mesi in quello studio televisivo.

Che Gemma abbia finalmente trovato l’amore? Quel che resta da fare è attendere le prossime puntate, durante le quali si parlerà sicuramente dello sviluppo del rapporto tra Gemma e Mario, e delle dichiarazioni fatte dalla dama torinese nello studio di Verissimo, il tradizionale talk show di Canale 5.