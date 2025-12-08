Uomini e Donne, Maria e Marco: cosa è successo. “Inginocchiati sei un cretino”

Nell’ultima puntata andata di Uomini e Donne in onda lo scorso 2 dicembre su Canale 5, il clima in studio si è scaldato fin dai primi minuti grazie a una sequenza di momenti che hanno il sapore di déjà-vu ma con una regia (quella di Maria De Filippi) che riesce ancora a sorprendere.

La conduttrice, stavolta quasi in veste di Cupido dal piglio direttivo, ha deciso di intervenire a gamba tesa nella conoscenza tra Marco Veneselli e Sara Gaudenzi, spingendo letteralmente giù dalle scale il corteggiatore durante il ballo, pur di “costringerlo” a fare il famoso primo passo.

Maria prova a fare da “terapeuta”

La puntata è partita dal tira e molla tra Marco e Sara. Il cavaliere, ancora una volta, ha tentato di rassicurarla, ma la dama è rimasta sulle sue, confermando indirettamente di essere facilmente irritabile di fronte ai tentaivi di approccio più maldestri di Marco.

E qui è scattato l’intervento “epico” della De Filippi. Prima lo ha spronato con ironia (“Ma guarda sto scemo che non si alza!”) e poi si è scusata non appena lo studio l’ha richiamata al regolamento che vieta certe mosse.

Alla fine, Sara ha deciso di ballare con Jakub, pur sapendo di ferire il sensibile Veneselli. La presentatrice, comunque, non ha voluto demordere. Ha fatto interrompere il ballo tra Sara e Jakub mandando un imbarazzatissimo Marco da loro. “Inginocchiati, dille che sei un cretino”, gli ha intimato Maria.

Il pubblico ha iniziato a mormorare, mentre Maria ha sorriso sorniona. Una scena in pieno stile teatro, perfetta per alimentare il dibattito sui social.

La lettera di Roberta e il cuore spezzato di Farncesco

Nella puntata hanno anche fatto il loro ingresso Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, più affiatati che mai, che hanno portato una lettera scritta da Roberta al compagno. Parole dolcissime e impegnative culminate nel gesto simbolico delle chiavi di casa condivise. Una parentesi romantica che ha spezzato per qualche minuto l’ironia nello studio.

Ci sono stati poi aggiornamenti sull’intricata conoscenza tra Lucia e Francesco. Lui, innamorato e convintissimo, vorrebbe lasciare il programma insieme a Lucia, lei invece continua ad avere dubbi. Più che altro per la vita notturna del cavaliere e per le sue parole, che sembrano spesso più teatrali che autentiche.

Per Lucia è arrivato inoltre un nuovo pretendente (arrivato vstito come una comparsa da teatro sperimentale), che lei ha deciso di tenere, in barba a un infuriatissimo Fracnesco.

Il finale di puntata è stato dedicato a Flavio Ubirti, che ha sopreso Marina Cardamone presentando si sotto casa sua con un peluche gigante, gesto che ha portato a un emozionante bacio. La scena romantica ha però scatenato subito la reazione di Nicole Belloni, che è entrata in studio come un atempesta, accusando Flavio di essere troppo preso da Martina e lasciando infine lo studio indignata.