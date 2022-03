Uomini e Donne, Maria De Filippi gioca con Bruce il cane di Matteo Ranieri (video)

Matteo Ranieri di ‘Uomini e Donne’, durante l’ultima esterna, andata in onda oggi giovedì 24 marzo 2022, ha presentato alla propria corteggiatrice, Federica, l’amatissimo cagnolino Bruce, di 8 mesi. Il tronista del programma di Canale 5 è papà di un altro tenero cane di nome Tyler.

Dopo aver rivisto il filmato, i due ragazzi hanno commentato l’incontro tra il simpatico figlioletto a quattro zampe (Qui, il video):

Federica: “Non mi aspettavo che mi presentasse il cagnolino. Anche perché due giorni prima gli avevo chiesto se era sceso con Bruce da Genova. E’ stato un gesto importante, so quanto ci tiene. So che valore ha. Quella esterna non abbiamo parlato tanto ma volevo godermi il momento, la quotidianità, il sole, lui. E’ stato molto bene”.

Matteo: “Io qui sono fuori contesto. Sono più da bosco. Volevo farti vedere il mio quotidiano. Presentarti uno dei miei figli. E’ una cosa importante”.

Anche Maria De Filippi ha giocato con Bruce: “E’ impegnativo”.

La conduttrice ha concesso a Matteo di portare con sé gli adorati cani (da cui non si separa mai) durante le settimane di permanenza a Roma come dichiarato da lui stesso in un’intervista ad ‘Uomini e Donne Magazine’ di qualche settimana fa: