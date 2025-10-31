Uomini e Donne, Maria contro Agnese: “Ma chi sei?”. Gelo al trono over

Maria De Filippi e la dama Agnese hanno avuto un faccia a faccia per via di un comportamento di lei che non è andato giù alla conduttrice.

Grandi colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. La puntata del 30 ottobre è infatti stata un insieme di emozioni, conflitti e anche rimproveri. In particolare, c’è stato un face to face tra Maria De Filippi e Agnese De Pasquale ma, allo stesso tempo, anche una lite tra Sara Gaudenzi e il suo corteggiatore Marco.

Cosa è successo tra De Filippi e Agnese

Agnese è stata la protagonista del Trono Over, dopo che è tornata a confrontarsi con Federico Mastrostefano. La dama ha ammesso di non accettare il fatto che il cavaliere non sia attratto da lei e a quel punto è intervenuta Maria De Filippi, che si approcciata con la donna in modo piuttosto deciso. “Io ho visto il vostro post puntata e avevo deciso di non mandarlo in onda per protezione tua” – ha dichiarato la conduttrice di Uomini e Donne – “ma adesso spero che la regia lo mandi. Tu dici a Federico:’Adesso che non ci sono più io capisci quando una donna ha valore rispetto ad altre che stanno lì’. L’ho trovato tremendo”.

In studio è così stata mandata in onda la clip e Maria ha così rincarato la dose. “Svilisci Erika, gli dici: ‘Ti piace vincere facile, vai con quella lì’. Ma caspita, chi sei? Non volevo neppure mandarlo in onda”. Agnese ha voluto dare le sue spiegazioni e ha parlato di “un discorso caratteriale”, ma le sue parole sono state vane. De Filippi è infatti rimasta ferma sulla sua posizione e ha detto: “Capita di non piacere a un uomo, è successo a tutte, ma si va avanti. Non è che non ti vuole perché è insicuro e le altre sono sceme. Datti una calmata”.

Anche dopo il rimprovero della Padrona di casa, Federico e Agnese si sono concessi un ballo al centro dello studio. Questo momento ha fatto intuire che tra i due il capitolo potrebbe non essere definitivamente chiuso.

Alta tensione tra Sara e Marco

Nel corso della puntata andata in onda il 30 ottobre, c’è stato anche un momento di scintille tra la tronista Sara e il corteggiatore Marco. Lei ha infatti dichiarato avrebbe voluto dal ragazzo un gesto di affetto, ma lui non sembra intenzionato a cedere con facilità, soprattutto dopo le liti che ci sono state tra di loro. Marco è stato poi accusato in studio di aver rivolto delle attenzioni alle corteggiatrici di Flavio. Nel frattempo, la tronista è uscita in esterna con Andrea e tra i due sembra essere scattata una certa complicità.