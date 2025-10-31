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Uomini e Donne, Maria contro Agnese: “Ma chi sei?”. Gelo al trono over

Maria De Filippi e la dama Agnese hanno avuto un faccia a faccia per via di un comportamento di lei che non è andato giù alla conduttrice.

di Stefania Meneghella
Uomini e Donne, Maria contro Agnese: “Ma chi sei?”. Gelo al trono over
31 Ottobre 2025 10:56

Grandi colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. La puntata del 30 ottobre è infatti stata un insieme di emozioni, conflitti e anche rimproveri. In particolare, c’è stato un face to face tra Maria De Filippi e Agnese De Pasquale ma, allo stesso tempo, anche una lite tra Sara Gaudenzi e il suo corteggiatore Marco.

Cosa è successo tra De Filippi e Agnese

Agnese è stata la protagonista del Trono Over, dopo che è tornata a confrontarsi con Federico Mastrostefano. La dama ha ammesso di non accettare il fatto che il cavaliere non sia attratto da lei e a quel punto è intervenuta Maria De Filippi, che si approcciata con la donna in modo piuttosto deciso. “Io ho visto il vostro post puntata e avevo deciso di non mandarlo in onda per protezione tua” – ha dichiarato la conduttrice di Uomini e Donne – “ma adesso spero che la regia lo mandi. Tu dici a Federico:’Adesso che non ci sono più io capisci quando una donna ha valore rispetto ad altre che stanno lì’. L’ho trovato tremendo”.

maria de filippi tensioni in studio
Maria De Filippi e lo scontro con Agnese (foto Mediaset Infinity) tvblog.it

In studio è così stata mandata in onda la clip e Maria ha così rincarato la dose. “Svilisci Erika, gli dici: ‘Ti piace vincere facile, vai con quella lì’. Ma caspita, chi sei? Non volevo neppure mandarlo in onda”. Agnese ha voluto dare le sue spiegazioni e ha parlato di “un discorso caratteriale”, ma le sue parole sono state vane. De Filippi è infatti rimasta ferma sulla sua posizione e ha detto: “Capita di non piacere a un uomo, è successo a tutte, ma si va avanti. Non è che non ti vuole perché è insicuro e le altre sono sceme. Datti una calmata”.
Anche dopo il rimprovero della Padrona di casa, Federico e Agnese si sono concessi un ballo al centro dello studio. Questo momento ha fatto intuire che tra i due il capitolo potrebbe non essere definitivamente chiuso.

Alta tensione tra Sara e Marco

Nel corso della puntata andata in onda il 30 ottobre, c’è stato anche un momento di scintille tra la tronista Sara e il corteggiatore Marco. Lei ha infatti dichiarato avrebbe voluto dal ragazzo un gesto di affetto, ma lui non sembra intenzionato a cedere con facilità, soprattutto dopo le liti che ci sono state tra di loro. Marco è stato poi accusato in studio di aver rivolto delle attenzioni alle corteggiatrici di Flavio. Nel frattempo, la tronista è uscita in esterna con Andrea e tra i due sembra essere scattata una certa complicità.

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