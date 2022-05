Prove di riconciliazione andate a male – per ora – tra Ida e Riccardo. La puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi 24 maggio 2022 ancora una volta vede la dama e il cavaliere alle prese con un dialogo piuttosto complicato (tanto per cambiare). E’ certo che il feeling tra i due non è mai scomparso e i continui tira e molla ne sono la dimostrazione, il gran bene manifestato pubblicamente sia da Ida che da Riccardo sfocia costantemente nei ricordi di una storia passata.

Chi ne sta subendo la situazione in questo momento è sicuramente Marco, il cavaliere interessato ad Ida è costretto ad una marcia indietro dopo la decisione di non continuare da parte della dama: “Mi hai fatto stare bene, ma non è scattato quel qualcosa tra di noi potesse portarmi un forte coinvolgimento. Mi sono data del tempo, ma non è accaduto nulla“. Marco – già innervosito per un continuo scontro con Riccardo – non sembra accettare lo stop della frequentazione: “Allora ha ragione Tina nel dire che cambi continuamente idea, se non ti piaccio potevi dirmelo prima senza andare avanti“.

Ida e Marco chiudono con freddezza, si salutano, ma mentre Marco esce dallo studio, l’uscita di Riccardo: “Ricaricati che ti vedo asciutto!” scatena la rabbia di Gianni Sperti e del cavaliere Fabio che attacca Riccardo: “Sei una brutta persona“.

In studio si riprende il discorso sospeso tra Ida e Riccardo. Durante il ballo sul brano di Diodato “Fai rumore” si risvegliano (ancora) i ricordi della storia, Ida durante il ballo si è rifatta avanti con un’apertura: “Non è mai troppo tardi”. Riccardo prova a spiegare cosa pensa di un possibile ritorno di fiamma, ma il discorso sembra mettere solo confusione sia al cavaliere che alla dama. Maria de Filippi si spinge oltre e fa la domanda dritta: “Vuoi tornare con Ida?“, “Non si può rispondere così a caldo” risponde Riccardo.

Ida si lamenta e provoca l’uomo: “Uno davanti a queste situazioni non ci deve pensare proprio. Mi stai portando a dirti una cosa, non è possibile che non dai una risposta. Rispondi! Io una risposta te l’ho data!“, la discussione va avanti ma si sa: la corda se tirata troppo si spezza e così la dama perde la pazienza, si alza ed esce dallo studio mandando a fan**lo il suo ex.

Poco dopo Riccardo raggiunge Ida fuori dallo studio di Uomini e Donne.

Riccardo raggiunge Ida fuori dallo studio e… #UominieDonne pic.twitter.com/X0pf4tfTl8 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 24, 2022

La dama è una furia, talmente arrabbiata da parlare in dialetto siciliano: “Riccardo per favore, mi hai al limite restano lì per un quarto d’ora. Con te non ho mai usato queste parole, non ti ho mai detto questa parolaccia. Giri intorno alle cose e poi qual è il succo? La verità è che non hai le pa**e! Non le hai! Basta parlare! A cosa serve ora?”.

L’impressione è che ci vorrà parecchio prima di parlare di vera riconciliazione.