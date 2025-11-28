Uomini e Donne, le anticipazioni bollenti: Gemma Galgani cede alla passione, la reazione di Tina è immediata

Lo scorso 25 novembre si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni, divulgate da Fanpage.it, svelano i momenti più importanti, come l’uscita dal programma di Marcello e Marina, che hanno deciso di iniziare un nuovo percorso di vita insieme. Mario Lenti ha invece chiesto a Barbara De Santi se la sua decisione di chiudere la conoscenza sia stata influenzata dagli opinionisti, ma la dama ha smentito. Sabrina è invece uscita con Carlo e ha chiuso con Massimiliano.

Colpo di scena per Gemma

Sempre nel Trono Over, Antonio si è infastidito pensando che la dama torinese possa scegliere Roberto, che le ha intanto portato tre rose rosse in omaggio. Maria ha invece chiarito che Gemma ha intenzione di chiudere la frequentazione con lui. Antonio ne è rimasto sollevato e l’ha baciata davanti a tutti, proponendole poi di ballare insieme. A non passare inosservata sarebbe stata la reazione di Tina Cipollari.

Nel frattempo, Marina ha dato il benvenuto a due nuovi corteggiatori, mentre Maria e Paola hanno entrambe chiuso con Francesco S., che starebbe invece ancora pensando a Lucia. In studio è continuata la conoscenza tra Maria e Alessio, ma lui ha comunicato di voler riprendere i contatti con Federica G., uscita con Gianmaria.

Tutte le novità del Trono Classico

Nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne, il pubblico potrà assistere anche all’uscita tra Sara Gaudenzi e Raien, corteggiatore che ha conquistato la ragazza. Marco ha invece organizzato un’esterna in studio, dove i due hanno decorato insieme l’albero di Natale. A quel punto lui le ha raccontato tutte le sue fragilità e, nonostante lo desiderasse, ha evitato di baciarla. Jakub ha domandato a Sara a che punto sia il loro rapporto, dato che l’impressione è quella che siano fermi. Sara ha così risposto che non ha apprezzato quanto successo la volta precedente, cioè il momento in cui Jakub è intervenuto contro di lei. La ragazza ha quindi confessato di averci ripensato.

Ha dubitato di Jakub e ha anche iniziato a pensare che sia falso. Infine si è riacceso il litigio tra le due troniste, perché Cristiana è intervenuta rispetto a Jakub. Un colpo di scena dopo l’altro, in serbo per i fan di Uomini e Donne, che ogni giorno continuano a seguire le vicende in modo molto appassionato. Tra l’altro, questa è la carta vincente di un programma che non ha mai affrontato alcuna battuta d’arresto in tutti questi anni.