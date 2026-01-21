Uomini e Donne, la segnalazione che cambia tutto: “Beccato con un’altra”. Lui si difende così

Segnalazione clamorosa su un protagonista di Uomini e Donne: sul web circolano foto in dolce compagnia ma lui smentisce e si difende così.

Uomini e Donne si infiamma per una clamorosa segnalazione riguardante uno dei protagonisti indiscussi della prima parte della stagione. Se nel trono over le dinamiche sono davvero tante, nel trono classico, nelle ultime settimane, i riflettori sono stati puntati soprattutto su Sara Gaudenzi. Quest’ultima che ha iniziato il proprio percorso come corteggiatrice di Flavio Ubirti che ha scelto Nicole Belloni, è poi diventata tronista e, se inizialmente, le sue scelte hanno entusiasmato il pubblico, ciò che è accaduto nelle ultime registrazioni ha scatenato diverse polemiche sui social.

Sara, infatti, dopo settimane di discussioni, anche molto forti, con Marco Veneselli, ha accettato la decisione di quest’ultimo di autoeliminarsi. Ha provato, invece, a trattenere in tutti i modi Jakub Bakkour che, tuttavia, nelle ultime registrazioni non si è presentato confermando l’intenzione di non tornare in trasmissione per corteggiarla.

Proprio Jakub, tuttavia, è il protagonista di una segnalazione che, in poco tempo, è diventata virale. Segnalazione a cui Jakub ha risposto con un messaggio pubblico sul suo profilo Instagram.

La segnalazione su Jakub Bakkour: la verità dell’ex Uomini e Donne

Dopo numerose discussioni con Sara Gaudenzi, Jakub Bakkour ha deciso di mettere fine alla sua avventura da corteggiatore di Uomini e Donne come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Quest’ultimo, su Instagram, ha ricevuto una segnalazione su Jakub che sarebbe stato pizzicato in compagnia di una ragazza bionda. Gli utenti che hanno inviato la segnalazione a Lorenzo Pugnaloni hanno parlato di un avvistamento in un supermercato e di un Jakub che si guardava intorno sospettoso.

Secondo alcuni utenti, tra i due ci sarebbe una conoscenza che andrebbe avanti dallo scorso Natale. Segnalazione che è arrivata anche al diretto interessato che ha così rotto il silenzio raccontando la propria verità sulla segnalazione in questione. “Perché sforzarsi a fare segnalazioni senza foto quando basterebbe semplicemente chiedere? Almeno se dovete fare le cose… fatele bene daiiii“, ha scritto Jakub su Instagram.

“Spoiler: la ragazza bionda è la fotografa/amica con cui collaboro da anni, ma ovviamente avevate già capito tutto come da settembre ad oggi. Comunque vi lascio il suo profilo, per foto di accompagnamento alle vostre sempre corrette, reali ed attente segnalazioni. Ma per favore… continuate pure con la vostra verità basata sul nulla che è da settembre che andiamo avanti a leggere le vostre st*onzate“, ha aggiunto Jakub pubblicando anche la foto in questione.

Jakub Bakkour, dunque, non ha alcuna frequentazione in corso. Lavorando come modello, le segnalazioni sarebbero riconducibili ai vari eventi della Milano Fashion Week a cui sta partecipando.