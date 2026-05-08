Uomini e Donne, la scelta di Ciro Solimeno: quando andrà in onda

Ciro Solimeno, il tronista napoletano di Uomini e Donne, è pronto alla sua scelta: quando andrà in onda la puntata

Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è giunto alle battute conclusive. Dopo un trono caratterizzato da incertezze e dibattiti accesi, il protagonista napoletano è ormai prossimo a sciogliere le riserve sulle sue due frequentazioni principali: Elisa Leonardi e Martina Calabrò.

La tensione in studio è palpabile e i fan del dating show di Maria De Filippi attendono con ansia di scoprire chi riuscirà a conquistare definitivamente il suo interesse.

Le ultime esterne e i dettagli della registrazione

Il protocollo del programma prevede ora i fatidici incontri conclusivi della durata di un’intera giornata. Ciro si appresta a vivere momenti di profonda intimità e riflessione lontano dalle telecamere dello studio, cercando di fare chiarezza sui propri sentimenti prima della decisione finale.

Questi appuntamenti rappresentano l’ultimo banco di prova per Elisa e Martina, offrendo al tronista la possibilità di valutare la sintonia quotidiana con entrambe. Per quanto riguarda il calendario delle riprese, i rumors puntano tutto sulla prossima settimana: le giornate di martedì 12 e mercoledì 13 maggio sembrano essere le più accreditate per la messa in scena della pioggia di petali rossi.

Il confronto tra le corteggiatrici e le reazioni del web

La tifoseria social è attualmente spaccata a metà. Da un lato c’è Elisa Leonardi, con cui Ciro ha vissuto un legame fatto di scintille e scontri verbali che testimoniano un forte coinvolgimento emotivo. Dall’altro emerge la figura di Martina Calabrò, protagonista di una rimonta significativa nelle ultime puntate grazie a un feeling crescente e a esterne che hanno mostrato un lato più dolce e complice del tronista.

Nonostante le numerose segnalazioni e i momenti di crisi che hanno costellato i mesi passati, l’epilogo è ormai imminente e solo le prossime registrazioni sveleranno quale delle due ragazze accompagnerà Ciro verso una nuova vita lontano dai