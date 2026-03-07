Dopo quasi 10 anni dalla fine della love story che ha incollato alla Tv milioni di telespettatori, il “gabbiano” Giorgio Manetti ripensa all’ex Gemma e Galgani e le lancia un invito: “Riproviamoci…”

Uomini e Donne, il colpo di scena è servito. Giorgio Manetti ci riprova con Gemma: “Ti aspetto…”

A distanza di dieci anni dalla fine della loro relazione, Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani e riaccende una delle storie più discusse nella storia di Uomini e Donne.

L’ex cavaliere del Trono Over, intervistato dal settimanale Eva3000, ha lasciato intendere di non aver completamente chiuso il capitolo con la dama torinese, aprendo alla possibilità di un clamoroso ritorno di fiamma.

Era il 4 settembre 2015 quando la relazione tra i due si interruppe definitivamente negli studi del dating show di Maria De Filippi.

In quell’occasione Gemma Galgani decise di non lasciare il programma insieme a lui perchè a suo dire non abbastanza amata. Una scelta che segnò la fine della loro frequentazione, anche se per qualche tempo i due continuarono a confrontarsi tra riavvicinamenti e tensioni.

L’addio di Gemma a Giorgio: i rimpianti e il suo percorso (mai decollato) al trono over

Dopo quella rottura, le loro strade si sono divise. Gemma Galgani è rimasta una presenza fissa nel programma, continuando a cercare l’amore sotto gli occhi delle telecamere.

Nel tempo è diventata uno dei volti simbolo del format, protagonista di numerose conoscenze sentimentali che però non hanno mai portato a una relazione duratura.

Giorgio Manetti, invece, ha lasciato Uomini e Donne nel 2018, scegliendo di allontanarsi dal mondo della televisione. Negli anni successivi ha preferito mantenere un profilo più riservato, declinando anche alcune proposte televisive, tra cui la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020.

Qualcosa però sembra essere cambiato. Nelle sue recenti dichiarazioni, Manetti ha spiegato di guardare a quella storia con uno sguardo diverso rispetto al passato. Con il tempo, ha ammesso, si è reso conto che quel legame aveva un valore particolare.

Secondo quanto raccontato nell’intervista, l’ex cavaliere sarebbe disposto a riprendere i contatti con Gemma, a patto che l’eventuale relazione venga vissuta lontano dalle telecamere. L’idea sarebbe quella di provare a costruire qualcosa nella vita reale, senza le dinamiche televisive che avevano caratterizzato il loro rapporto nel programma.

Per molti telespettatori la storia tra Giorgio e Gemma resta una delle più iconiche del Trono Over, e l’ipotesi di un nuovo capitolo ha riacceso l’entusiasmo dei fan.

Gemma e l’infatuazione per Mario Lenti

Nelle ultime settimane Gemma Galgani è tornata al centro delle dinamiche del trono over di Uomini e Donne per via della sua complicata conoscenza con Mario Lenti.

La frequentazione tra i due si è conclusa bruscamente quando il cavaliere ha deciso di interrompere il rapporto, spiegando di vedere in lei soltanto una buona amica.

Nonostante il rapporto sia durato poco tempo, la dama torinese ha raccontato di aver provato fin da subito un forte coinvolgimento, parlando apertamente di un vero e proprio colpo di fulmine.

Per questo motivo ha cercato in ogni modo di portare avanti la conoscenza e conquistare Mario, senza però ottenere il risultato sperato.