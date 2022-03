Uomini e Donne, Ida Platano in puntata con la scritta Pesante: “Mi si addice proprio” (video)

Ida Platano, oggi, giovedì 24 marzo 2022, si è presentata, nello studio di ‘Uomini e Donne’, con un nuovo cartoncino, al posto del suo nome, con la scritta ‘Pesante’. La dama del trono over che, da qualche settimana, ha intrapreso un’altalenante frequentazione con Alessandro, non particolarmente gradito le pesanti critiche di Tina Cipollari. La sua reazione, ad inizio, puntata, non si è fatta attendere (Qui, il video):

Questo è il mio secondo nome. Mi si addice proprio. Io sono molto ironica. Qua dentro appaio pesante e per questo è il mio secondo nome.

Anche la vulcanica opinionista del dating show di Maria De Filippi ha spiegato i motivi di tanto astio nei confronti di Ida:

Tutto si può dire che sei ironica. Almeno qua dentro. Poi, fuori non si può dire. Dovresti guardarti dentro e capire perché queste storie vanno male. Fai autosabotismo da sola quando incontri un uomo. Ormai sai che sono di questo parere.

L’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, dopo un mese e mezzo di rapporto esclusivo con l’imprenditore salernitano, oggi, ha scelto di troncare la situazione preferendo non investire sentimenti in una relazione, al momento, senza risvolti sentimentali importanti: