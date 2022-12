La puntata di Uomini e Donne del 12 dicembre 2022 ha visto ospiti Ida Platano e il suo neo fidanzato Alessandro Vicinanza. La coppia è tornata in studio a due settimane circa dalla decisione di lasciare il programma insieme. Prima del loro ingresso, Maria de Filippi ha mostrato una clip di Ida e Alessandro insieme a Madrid, dove hanno trascorso il primo viaggio insieme. Dopo di che, mano per mano e con il sorriso stampato sul volto, si siedono al centro dello studio:

Ida è la prima a prendere parola: “Sto benissimo sono molto contenta. Racconto che in questi giorni insieme sono stati vissuti intensamente. Stiamo due-tre giorni insieme alla settimana. Lui mi fa star benissimo, mi dà un senso di leggerezza che non è superficialità. Mi mancava. Cerchiamo di fare tante cose insieme anche stando lontani. Ci videochiamiamo quando non ci vediamo. Siamo partiti in Spagna dopo due giorni, a Madrid. Mi sono sentita davvero la sua fidanzata“.

Seguono le parole di Alessandro: “Gioia più grande di questa non potevo avere. Quando la scorsa estate non ci siamo visti per tutto il tempo in cui non è andata in onda la trasmissione mi mancava. Quando abbiamo ripreso, a settembre, non volevo più mollarla. Oggi lei è la mia fidanzata e la amo. La verità è questa“.

Ida risponde: “Non gliel’ho mai detto, però anche io credo di essere innamorata di lui“. Aggiunge che nei giorni prima della sua decisione ha sentito il bisogno di viversi la storia con Alessandro fuori dalle telecamere: “Stiamo bene insieme. Ho conosciuto sua mamma quando sono andata a Salerno, è stato emozionante“.

Alessandro: “La particolarità di questa storia è che quando ci incontriamo, ci sono delle scariche di adrenalina molto forti“. Ida l osegue: “Lui ha saputo aspettare i miei tempi, non mi ha fatto pressione“. Insieme hanno chiesto di poter ballare sulle note di Brividi di Mahmood e Blanco.

Intanto Riccardo Guarnieri – evidentemente risentito dalla visione della sua ex compagna insieme ad un altro uomo – ha scelto di uscire dallo studio per poi rientrare. Maria de Filippi, parlando con lui, lo ha invitato a riflettere sul suo atteggiamento nei confronti della coppia. Lui però resta molto imbarazzato e non riesce nemmeno a guardarli in faccia nonostante siano seduti a poca distanza.