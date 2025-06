Uomini e Donne, gravissimo incidente per la sorella di Barbara: “Pregate per lei, è una cosa molto seria”

Barbara De Santi sta affrontando un momento molto delicato della sua vita. Sua sorella è infatti rimasta coinvolta in un incidente e, come da lei specificato, sarebbe una situazione molto seria. L’annuncio è stato fatto sui profili social della dama di Uomini e Donne, che ha raggiunto la popolarità in tv proprio grazie alla sua partecipazione al famoso dating show di Maria De Filippi.

Cosa è successo alla sorella di Barbara De Santi

La donna è tornata – dopo qualche tempo – su Instagram e ha spiegato il motivo della sua assenza. “In questi giorni sono assente perché purtroppo mia sorella è stata coinvolta in un gravissimo incidente qualche giorno fa” – ha confessato lei. All’inizio le cose stavano andando bene, ma sono poi molto peggiorate e per questo sta per subire un ennesimo intervento. “Chiedo a tutti una preghiera per Simona” – ha continuato Barbara – “vi terrò aggiornati e spero di darvi delle belle notizie“.

La stessa ha inoltre fatto sapere che si tratta di una situazione molto seria. “Se non mi vedete in questi giorni, è perché è una cosa seria“, ha detto la dama di Uomini e Donne. E infine: “Ne va della mia vita di mia sorella ed è questo il motivo della mia assenza“. Numerosi sono stati i commenti dei fan, che intanto attendono ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute della sorella della De Santi.

Chi è Barbara De Santi

Originaria di Mantova e nata nel 1969, la donna ha sempre vissuto nella sua città di origine, dove ha lavorato per molti anni. Di professione fa l’insegnante, anche se ha dedicato la sua carriera soprattutto alla scrittura e alla passione per la letteratura. La dama di Uomini e Donne ha inoltre scritto un libro intitolato Fare l’amore come una escort. La mia storia raccontata attraverso gli uomini e le donne che ho incontrato. In questo volume ha raccontato tutte le sue esperienze amorose.