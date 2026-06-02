Perchè oggi 2 giugno 2026 salta la diretta de La Volta Buona

Il pomeriggio di Rai 1 si prende una pausa imprevista e il pubblico dei fedelissimi non nasconde il proprio malumore. Chi si aspettava di sintonizzarsi per seguire Caterina Balivo nella consueta diretta de La Volta Buona è rimasto a bocca asciutta.

Il celebre talk show del primo pomeriggio della rete ammiraglia ha spento i riflettori dello studio per mandare in onda un ciclo di repliche con il meglio delle interviste di questa stagione. Nessun problema di salute o mistero dietro le quinte per la conduttrice campana, ma una scelta di palinsesto legata a una motivazione decisamente più rilassante.

La decisione di fermare la diretta è infatti legata alla festività del 2 giugno, la Festa della Repubblica. Quest’anno la ricorrenza ha offerto l’occasione perfetta per un lungo “ponte” festivo, iniziato già lunedì 1° giugno, spingendo la conduttrice e tutta la squadra di produzione a staccare la spina per godersi qualche giorno di meritato riposo.

A confermare la fuga estiva ci ha pensato la stessa Balivo sui suoi profili social, dove ha condiviso con i follower alcuni scatti che la ritraggono felice e rilassata al mare, documentando un weekend di totale relax prima del rush finale della stagione televisiva.

La programmazione riprende come sempre mercoledì

Se da un lato la messa in onda dei momenti più amati del programma garantisce una parvenza di continuità per il milione di telespettatori che ogni giorno segue la trasmissione, dall’altro la mossa non è andata giù a una fetta di pubblico.

La variazione di palinsesto, arrivata senza un vero e proprio preavviso ufficiale in onda, ha scatenato diverse polemiche sui social network. Sotto le foto della conduttrice si sono infatti moltiplicati i commenti di utenti delusi e irritati, che hanno criticato la scelta definendola poco professionale per un programma di punta del servizio pubblico.

La polemica comunque è destinata a spegnersi in fretta: archiviato il ponte del 2 giugno, la macchina de La Volta Buona tornerà regolarmente in funzione per riprendere il consueto flusso delle dirette quotidiane.