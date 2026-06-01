Barbara D’Urso rompe il silenzio, l’indizio social infiamma i palinsesti: “Sarà un autunno meraviglioso”

Basta un tweet da pochissimi caratteri per scatenare un terremoto nel mondo della televisione italiana e mandare in tilt i social media. “Sarà un autunno meraviglioso“: questa la frase lapidaria condivisa su X da Barbara D’Urso, una vera e propria dichiarazione d’intenti che sa di promessa e che sembra sancire la fine del suo lungo esilio dal piccolo schermo.

Dopo tre anni di assenza forzata e un addio a Mediaset consumato tra carte bollate, l’ex regina del pomeriggio di Canale 5 è pronta a riprendersi la scena, proprio mentre i principali network stanno ultimando le grandi manovre per la definizione dei prossimi palinsesti nazionali.

Le indiscrezioni e il messaggio criptico

Il percorso che potrebbe riportare la conduttrice nelle case degli italiani, tuttavia, assomiglia a un intricato rebus aziendale. Chiuso definitivamente il ventennale capitolo a Cologno Monzese, l’approdo più naturale per Carmelita sembra essere quella Viale Mazzini con cui ha già flirtato a lungo.

Se da un lato la stessa D’Urso ha espresso in passato una certa amarezza per alcuni progetti della vigilia svaniti a un passo dalla firma, dall’altro l’azienda pubblica ne riconosce il fortissimo potenziale d’ascolto.

La clamorosa e fortunata incursione sulla pista di Ballando con le stelle in veste di “ballerina per una notte” ha confermato che il legame con il pubblico della rete ammiraglia è tutt’altro che sbiadito, offrendo alla Rai il perfetto termometro per valutarne il gradimento.

Le indiscrezioni sul suo futuro si intrecciano inevitabilmente con il fanta-mercato che sta scuotendo i giurati dello show di Milly Carlucci. Voci insistenti vorrebbero infatti Selvaggia Lucarelli in orbita Mediaset per una clamorosa conduzione de L’Isola dei Famosi, un’operazione che lascerebbe libera una sedia pesantissima nel sabato sera di Rai 1, che molti vedrebbero già destinata proprio alla D’Urso.

Nonostante la Lucarelli abbia prontamente ironizzato via social su queste voci di corridoio chiedendo provocatoriamente di frenare i tempi dei rumors, la suggestione di un avvicendamento o di una convivenza forzata accende l’immaginazione dei telespettatori.

Che si tratti di un talk show cucito su misura, di una poltrona da opinionista o di un colpo di teatro dell’ultimo minuto, il guanto di sfida per la prossima stagione è lanciato: l’autunno televisivo si preannuncia caldissimo.