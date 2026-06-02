Rai, cambio programmazione: perchè salta l’Eredità, la Vita In Diretta si anticipa

Rivoluzione nei palinsesti di Rai 1 per il ponte del 2 giugno: Alberto Matano anticipa, l’Eredità cambia orario e Pino Insegno scalda i motori per il debutto.

Il ponte della Festa della Repubblica porta con sé una vera e propria tempesta perfetta nei palinsesti pomeridiani e preserali di Rai 1. Con lo stop stagionale della soap Il Paradiso delle Signore, i vertici di Viale Mazzini hanno ridisegnato le strategie di ascolto, anticipando la partenza di Alberto Matano.

La Vita in Diretta guadagna terreno e si accende già dalle 16:45, subito dopo lo speciale de La Volta Buona e il tradizionale appuntamento con il Tg1, garantendo una copertura informativa ancora più estesa.

Si ferma oggi 2 giugno l’Eredità

A modificare ulteriormente i telespettatori ci pensano le celebrazioni istituzionali del 2° giugno. Subito dopo il talk di Matano, le frequenze della prima rete si collegano con il Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale per il prestigioso Concerto per la Festa della Repubblica 2026, che vede l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma guidata dalla bacchetta di Michele Mariotti.

Questo valzer di orari finisce per travolgere anche il preserale più visto d’Italia. L’Eredità subisce una drastica variazione: per la giornata del 2 giugno il quiz viene direttamente cancellato dalla programmazione.

Per il game show si tratta degli ultimi scampoli di stagione, che si congeda dal pubblico con la classica sfida del Torneo dei Campioni. Da mercoledì 3 giugno il testimone passa ufficialmente nelle mani di Pino Insegno, pronto a riprendersi la fascia oraria delle 18:40 con il debutto della nuova edizione di Reazione a Catena.