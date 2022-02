Uomini e Donne: i gossip più bollenti degli ex protagonisti del dating show di Canale 5

Oltre ai protagonisti del dating show di Canale 5, i fedelissimi telespettatori di ‘Uomini e Donne’ amano seguire, sui social, sui magazine, alcuni volti che, in un passato non troppo lontano, hanno fatto la storia del programma. Scopriamo assieme i gossip più bollenti di questa settimana:

– Giorgio Manetti, ex cavaliere della trasmissione di Canale 5 è stato ultimamente fotografato a fianco di Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio. La foto, in poche ore, ha fatto il giro del web tanto da far ipotizzare la nascita di un flirt. Intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, l’ex compagno di Gemma Galgani ha smentito categoricamente qualsiasi risvolto sentimentale con la ragazza:

È stata solo una foto. Eravamo entrambi a un evento mondano a Sanremo, durante la settimana del Festival. Abbiamo trascorso due giorni insieme, ma non eravamo da soli. La foto è stata pubblicata, e io appaio mentre le stavo sussurrando qualcosa, ma solo perché la musica era alta e non si riusciva a parlare. Si sono tutti scatenati: hanno commentato, ne hanno dette di ogni! È una persona molto carina, ma ha ventiquattro anni.

– Nel weekend, sono stati diffusi dei video e delle foto del bacio tra Joele Milan e Noemi Baratto ex scelta di Matteo Fioravanti. La reazione dell’ex tronista non si è fatta attendere:

Vi auguro di guadagnare qualche follower, di apparire un po’ sui social. Per il resto, tanti auguri alla nuova coppietta, fate i bravi, fate le cose per bene stavolta.

C’è, chi, invece, come Silvana Galgani, sorella di Gemma che, lontano dalle telecamere, soffre per i continui attacchi di Tina Cipollari come spiegato alla rivista ufficiale di ‘Uomini e Donne’: