Uomini e Donne Giuseppe Molonia: età, laurea e lavoro, dove vive, nuova fidanzata, profilo Instagram

Giuseppe Molonia è uno dei cavalieri più noti del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori. La sua presenza nella passata stagione è stata costellata di alti e bassi, ma anche di momenti di grande intensità sentimentale, in particolare con la dama Rosanna.

Tuttavia, dopo un inizio che sembrava promettente, la sua storia con Rosanna ha lasciato spazio a nuove vicende e, ad oggi, Giuseppe si presenta come un uomo pronto a ripartire da zero, con il cuore e la mente liberi.

Chi è Giuseppe Molonia?

Giuseppe è un uomo di famiglia. Padre di tre figli, di cui due ormai adulti e la più piccola di nove anni, è molto legato ai suoi ragazzi, come lui stesso ha sottolineato in una recente intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne. “I miei figli sono la mia vita. Ho un rapporto incredibile con tutti e tre, fatto di confidenza e confronto. Mi sento papà ogni giorno, anche se i primi due vivono per conto loro,” ha dichiarato. Un amore profondo per la famiglia che, tuttavia, non gli impedisce di dedicarsi anche alle sue passioni, come il ballo.

La sua abilità in pista è divenuta un vero e proprio segno distintivo, tanto da sfidare più volte Gianni Sperti durante la scorsa stagione. Un uomo che, quindi, non solo vive di emozioni familiari, ma che non disdegna anche momenti di leggerezza e divertimento. Insomma, sicuramente non un personaggio che lascia indifferenti. Anzi, possiamo dire che si tratta di uno degli uomini maggiormente divisivi nella storia del programma.

Il cavaliere siciliano aveva iniziato una frequentazione con la dama Rosanna, ma la loro relazione, che ha fatto sognare i fan del programma, è giunta a un punto di rottura che non è mai stato ufficialmente dichiarato. Nonostante il silenzio su una vera e propria rottura, i segnali di una distanza crescente tra i due si sono fatti evidenti. Una delle conferme più eclatanti è giunta quando Giuseppe è stato paparazzato in compagnia di un’altra donna, con la quale si è anche scambiato un bacio. La vicenda è stata riportata tempo fa dalla nota esperta di gossip, Deianira Marzano, che ha svelato come il cavaliere fosse a Messina, al Duomo, con una donna che non era Rosanna. Un gesto che ha sorpreso i fan, ma che ha messo in luce la realtà di un Giuseppe che sembra aver voltato pagina.