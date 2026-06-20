Eleonora Daniele raddoppia i progetti in Rai: confermata a Storie Italiane e al debutto in prima serata su Rai 3

La programmazione autunnale della televisione pubblica riserva novità strutturali per la fascia della prima serata e conferme per il palinsesto mattutino. Secondo quanto diffuso dalle anticipazioni dell‘Agenzia Stampa Adnkronos, Eleonora Daniele si appresta a diversificare la propria presenza televisiva nella prossima stagione, mantenendo la titolarità del daytime di Rai 1 e inaugurando contemporaneamente un nuovo progetto editoriale sulla terza rete.

Il consolidamento nella fascia mattutina e i dati della stagione in chiusura

Il primo pilastro della pianificazione autunnale riguarda la prosecuzione di Storie Italiane su Rai 1. Il rotocalco quotidiano dedicato alla cronaca e all’attualità giungerà all’epilogo dell’attuale ciclo di trasmissioni venerdì 26 giugno, data che segnerà la pausa estiva del formato prima del ritorno previsto per il mese di settembre.

I rilevamenti Auditel evidenziano la stabilità prestazionale del programma nel corso dell’anno. Le ultime rilevazioni pubblicate dal portale specializzato DavideMaggio.it indicano per la giornata di giovedì un ascolto pari a 834.000 telespettatori con uno share del 21,47% nella prima sezione del programma, salito a 963.000 spettatori con il 18,91% di share nella seconda parte. Prima del rientro autunnale in studio, la conduttrice rimarrà nei palinsesti della rete ammiraglia per la guida della serata speciale dedicata a La partita del cuore.

Il debutto nel prime time di Rai 3 con un format inedito

La principale variazione nei palinsesti riguarda la collocazione della giornalista nella prima serata di Rai 3. A partire dal prossimo autunno, in concomitanza con la ripartenza del daytime quotidiano, prenderà il via una produzione originale dal titolo Le cose che non sai.

Sotto il profilo della pianificazione e della durata, la Direzione Approfondimento della Rai ha strutturato il programma come una miniserie di appuntamenti a cadenza settimanale. Il format occuperà la prima serata del giovedì per un ciclo iniziale di cinque puntate consecutive, inserendosi nella strategia di diversificazione dell’offerta informativa e documentaristica della terza rete.