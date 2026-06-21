Il dietro le quinte di Tu Sì Que Vales: le novità dall’inizio delle registrazioni

Il conto alla rovescia per il ritorno di uno degli show più seguiti del piccolo schermo è ufficialmente iniziato. Lo scorso 18 giugno si sono riaccesi i riflessi negli studi televisivi per le prime sessioni di registrazione, che vedono come sempre Maria De Filippi al centro della macchina spettacolare. Le prime indiscrezioni trapelate promettono un’edizione dinamica e ricca di colpi di scena, a partire dalle dinamiche interne alla giuria fino ai grandi ritorni davanti alle telecamere.

Grandi ritorni e una giuria d’eccezione con Paolo Bonolis

Il cast di quest’anno unisce conferme storiche a innesti capaci di ridefinire gli equilibri del tavolo dei giudici. Accanto ai volti storici di Maria De Filippi e Rudy Zerbi, lo show ritrova la verve di Luciana Littizzetto e inserisce una novità di peso come Paolo Bonolis. A completare il quadro dei giurati interviene l’immancabile presenza di Sabrina Ferilli nel ruolo di portavoce e presidente della giuria popolare. Il meccanismo delle prime puntate prevede una novità dal forte impatto spettacolare, ovvero una vera e propria gara di playback rinominata “Lip Sync Battle”, che costringerà i giurati e una serie di ospiti famosi a mettersi in gioco in accoppiate del tutto inedite.

Le sfide della Lip Sync Battle tra trasformazioni e gag

Le registrazioni della prima puntata hanno svelato i dettagli di questa competizione musicale accelerata. Maria De Filippi si cimenterà in un playback nei panni di Patty Pravo sulle note di Pazza Idea, sfidando Ambra Angiolini che interpreterà invece Luciano Pavarotti.

La gara proseguirà con altre performance decisamente singolari. Paolo Bonolis farà coppia con Alessandra Mussolini, quest’ultima fresca vincitrice del Grande Fratello Vip, per scatenarsi su un brano di Bob Marley. Parallelamente, Sabrina Ferilli dividerà il palcoscenico con Raoul Bova in un momento ad alto tasso di divertimento pensato per trascinare l’intera platea dello studio. Infine, Rudy Zerbi e Pierpaolo Spollon daranno vita a una gag comica per poi essere sfidati dalla coppia formata da Luciana Littizzetto e Orietta Berti, pronte a reinterpretare in modo ironico la celebre sigla del cartone animato Heidi.

La verità di Belen Rodriguez: arbitro nello show dopo la tempesta mediatica

L’elemento di maggiore curiosità delle ultime ore riguarda però Belen Rodriguez. La showgirl argentina torna stabilmente in televisione ricoprendo un ruolo fisso e super partes, dato che sarà proprio lei l’arbitro ufficiale della competizione tra i giudici per l’intera durata dell’edizione.

La sua presenza assume un significato particolare alla luce delle recenti cronache personali. Dopo un periodo complesso caratterizzato da un ricovero ospedaliero, scattato a seguito di tensioni domestiche che avevano allarmato il vicinato, e dalle successive cure supportate dall’affetto della famiglia e di Stefano De Martino, la modella ha voluto fare chiarezza direttamente tramite i propri canali social. Rodriguez ha smentito le ricostruzioni più sensazionalistiche della stampa, precisando inoltre che il suo forfait alla guida de L’Isola dei Famosi è stato legato esclusivamente ai troppi giorni di permanenza all’estero richiesti dalla produzione, preferendo così la stabilità e la vicinanza agli affetti garantita dagli studi romani di Tu Sì Que Vales.