Max Giusti al timone del ritorno di “The Wall” nel preserale di Canale 5: ecco quando

A partire da lunedì 13 luglio, il preserale di Canale 5 vedrà il ritorno sul piccolo schermo di The Wall. Il game show riprende la propria programmazione dopo sette anni di assenza dal palinsesto, occupando la fascia oraria sette giorni su sette con puntate inedite.

Torna Max Giusti a Mediaset

La conduzione della nuova edizione è affidata a Max Giusti, che subentra a Gerry Scotti, presentatore delle prime stagioni trasmesse tra il 2017 e il 2019. Per Giusti si tratta del secondo passaggio di testimone da Scotti, dopo l’esperienza alla guida di Caduta Libera. Le puntate del gioco sono state registrate nei mesi scorsi in Grecia, a seguito di una puntata zero che ha visto la partecipazione in studio dello stesso Scotti al momento del passaggio di consegne.

Il ritorno del format si inserisce in un quadro d’ascolti complesso per la fascia oraria che precede il TG5. Nel corso delle ultime stagioni, le proposte editoriali della rete ammiraglia Mediaset hanno registrato una flessione nel confronto diretto con la concorrenza della Rai. I dati Auditel hanno evidenziato difficoltà sia per la versione estiva di Sarabanda nel 2025, sia per i successivi cicli di Caduta Libera e Avanti un altro, posizionatisi stabilmente dietro i competitor L’Eredità e Reazione a Catena.

Dal 13 luglio, la direzione di Canale 5 affida dunque a The Wall e alla conduzione di Max Giusti l’obiettivo di intercettare il pubblico del tardo pomeriggio e stabilizzare gli indici d’ascolto della rete.