Uomini e Donne, Giuseppe lascia il trono over con Rosanna: la reazione di Sabrina

A poche settimana dalla fine della stagione, Uomini e Donne non manca di sorprendere i suoi tanti fans. E se molti telespettatori sono in attesa di conoscere la scelta di Gianmarco Steri, diviso tra più corteggiatrici, altri sono concentrati sulle dinamiche del trono over. Nell’ultime edizioni del daytime gli anta sono diventati molto popolari, e spesso i dati share hanno dimostrato l’alto interesse del pubblico nei confronti delle vicissitudini sentimentali di cavalieri e dame. Del resto nello studio di Uomini e Donne sono nati diversi amori che hanno emozionato i telespettatori.

Tra i cavalieri che si sono distinti nell’edizione in corso c’è sicuramente Giuseppe. Corteggiato da diverse dame ha avuto una conoscenza approfondita con Sabrina Zago, ma la storia non ha avuto un lieto fine. Il modo di fare ha avuto con la dama ha posto Giuseppe al centro di alcune polemiche, in particolare Tina Cipollari e Gianni Sperti lo hanno più volte accusato di non essere interessato a cercare una compagna, ma di essere affascinato dal contesto tv. Giuseppe ha poi sfidato più volte Sperti nel ballo, convinto di avere talento in pista e questo non l’ha reso così simpatico al pubblico.

Oggi il cavaliere ha deciso di lasciare il trono con Rosanna. Una scelta che ha sorpreso, anche se il cavaliere ha più volte ribadito il suo interesse per la dama. La registrazione a cui si fa riferimento è quella del 27 Aprile e rivela che Giuseppe e Rosanna hanno deciso di lasciare il programma insieme per vivere la loro storia lontano dai riflettori. In molti erano certi che il cavaliere non avrebbe mai trovato la sua donna ideale e questa decisione ha sorpreso tutti.

Giuseppe e Rosanna, weekend romantico a Roma

La scelta di Giuseppe e Rosanna di lasciare Uomini e Donne conferma quanto il sentimento fra loro sia sincero. Questa volta il cavaliere, dopo le tante attenzioni dimostrare alla dama nelle puntate precedenti, ha ammesso di essere coinvolto. Desidera conoscere meglio Rosanna e lo vuole fare lontano dai riflettori. Nei giorni scorsi i due sono stati anche paparazzati per le vie di Roma: hanno trascorso un pomeriggio romantico a passeggio tra il Colosseo e i Fori Imperiali e poi sono andati a cena insieme.

A rivelarlo una fan di Lollomagazine.it. che ha condiviso anche degli scatti. La notizia della nascita del nuovo amore ha anche scosso i social. In molti si sono chiesti se i due sono sinceri e se è possibile per loro un futuro insieme. C’è chi invece si è schierato con la neo coppia. Al centro delle polemiche anche la reazione che Sabrina Zago ha avuto dopo l’addio del cavaliere al daytime.

Giuseppe lascia il trono over: la reazione di Sabrina

Petali rossi per Giuseppe e Rosanna, che hanno dichiarato di essere molto presi l’uno per altra. Una notizia che ha lasciato tutti interdetti soprattutto i presenti in studio. Certo il daytime di Maria de Filippi perde due protagonisti che negli ultimi mesi hanno primeggiato nel format. Sia Tina che Gianni non hanno nascosto il loro stupore, erano certi che il cavaliere non fosse del tutto sincero.

Sabrina Zago, poi, ha avuto una reazione inattesa. La dama è uscita con Giuseppe diverse volte: inizialmente fra i due c’è stata una forte attrazione, ma poi il cavaliere ha fatto un passo indietro e ha preferito chiudere la conoscenza. Sabrina si impegnata ad andare avanti, ma è evidente che Giuseppe per lei non è mai stato un capitolo chiuso definitivamente.

La dama è infatti scoppiata a piangere dopo aver saputo che l’ex avrebbe lasciato il programma con Rosanna. Ora i fan si aspettano di conoscere nuovi dettagli sul nuovo amore. La neo coppia dovrà aggiornare i fan su come procede la loro relazione condividendo sui social più scatti possibili.