Uomini e Donne, Giovanni chiude con Luana: Alessio nella bufera

Il programma Uomini e Donne va in onda ogni pomeriggio su Canale 5 e, nonostante siano trascorsi anni dal suo primo debutto in tv, continua ad appassionare i telespettatori. I veri protagonisti sono le storie d’amore – nate, cresciute e spesso anche morte – tra dame e cavalieri, che si sono iscritti al dating show proprio per incontrare la propria anima gemella. Nel corso degli anni, a partecipare alla trasmissione sono stati in tantissimi, e ognuno di loro è riuscito poi a farsi spazio nel mondo della tv e del web, catturando l’attenzione del grande pubblico. Nel frattempo, questa edizione di Uomini e Donne continua a stupire, anche perché accadono sempre eventi inaspettati.

Le anticipazioni sulle prossime puntate hanno ad esempio rivelato che Giovanni e Laura chiuderanno la loro frequentazione, e nascerà anche un acceso confronto con Alessio. Il primo ha infatti detto alla seconda di voler interrompere la conoscenza per il poco tempo che ha da dedicarle.

Giovanni e Laura verso l’addio, cosa succede a Uomini e Donne

Tra i protagonisti di questa edizione del programma – condotto da Maria De Filippi – ci sono anche Giovanni e Laura. I due si sono conosciuti in quello studio televisivo e hanno deciso di iniziare una frequentazione, concedendosi qualche esterna insieme. Ai fan sono anche piaciuti come coppia, tanto che in molti aveva quasi scommesso che tra i due potesse nascere qualcosa di più. Così non è però stato, dato che le anticipazioni dicono che la loro frequentazione terminerà nelle prossime puntate. Durante gli episodi andati in onda in questi giorni su Canale 5, Giovanni ha manifestato tutto il suo interesse nel conoscere la dama del trono Over, a cui ha anche presentato uno dei suoi figli.

Molto presto le cose tra di loro non saranno però molto positive, dato che a lui non piacerà il comportamento di lei. Giovanni inizierà a ritenerla molto insistente per il suo modo di cercarlo e di volerlo vedere. Una situazione – questa – che causerà non pochi problemi nell’uomo, che sarà invece sopraffatto dai tanti impegni di lavoro, oltre che da quelli personali, dato che ha quattro figli nati da tre relazioni diverse. Giovanni comunicherà quindi a Laura la sua decisione di porre fine alla frequentazione, ma questa scelta non solo non verrà mandata giù dalla donna, ma sarà anche giudicata dal suo “rivale” in amore.

La reazione di Alessio all’annuncio di Giovanni

Giovanni riterrà quindi opportuno chiudere definitivamente la conoscenza con Luana, nonostante le loro esterne fossero – all’inizio – andate molto bene. A dire la sua sarà proprio Alessio, che inizierà ad attaccare Giovanni. Tra i due nascerà infatti uno scontro durissimo, durante il quale il primo accuserà il secondo. Il cavaliere piemontese dirà infatti all’imprenditore che la sua partecipazione a Uomini e Donne sarebbe incompatibile con il poco tempo che ha da dedicare a una donna. Dopo questo ennesimo scontro, Giovanni dirà ancora una volta la sua decisione, e tra lui e Luana la conoscenza finirà – quasi – sul nascere.