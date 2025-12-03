Uomini e Donne, Gemma spiazza tutti: la verità sul suo rapporto con Mario

Dopo lacrime e dichiarazioni nello studio di Uomini e Donne, Gemma Galgani svela tutta la verità sul rapporto con il cavaliere Mario Lenti.

Gemma Galgani è un’istituzione del trono over di Uomini e Donne. Presente nel parterre del trono over dalla prima puntata, la dama di Torino cerca l’amore da ben 16 anni. In alcuni casi l’ha sfiorato mentre in altri ha vissuto un sentimento a senso unico, ma nonostante le varie delusioni affrontate, ancora oggi, non smette di crederci. Sognatrice e romantica, Gemma ha sempre coltivato il sogno di poter avere una famiglia tutta sua.

Era giovanissima quando si sposò per la prima volta ma quel matrimonio finì poco dopo portando Gemma a rimboccarsi le maniche costruendosi una vita che l’ha resa una donna libera e indipendente. L’amore, tuttavia, è sempre stato importante per lei e la possibilità di partecipare al trono over le ha ridato la voglia di cercare quel principe azzurro che non ha ancora incontrato.

In sedici anni di Uomini e Donne, Gemma ha avuto diverse frequentazioni ma sono pochi gli uomini con cui avrebbe costruito una storia lontano dai riflettori e tra questi c’è anche Mario Lenti.

Gemma Galgani e il rapporto con Mario Lenti: cos’è successo davvero a Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne, attualmente in corso, ha ridato fiducia a Gemma Galgani che ha cominciato una frequentazione con Mario Lenti, nuovo cavaliere del parterre del trono over e padre di Claudia, ex dama del programma che, nel parterre, aveva conosciuto Alessio Pili Stella lasciando la trasmissione con lui anche se oggi la storia è finita. Avendo vissuto in prima persona l’esperienza nel dating show di canale 5, Claudia ha spinto il padre a partecipare al programma per aiutarlo a superare il dolore per la morte della madre e la conoscenza con Gemma Galgani è cominciata subito.

Una frequentazione che, però, non ha portato all’inizio di una vera e propria storia d’amore come desiderava la Galgani. Mario, infatti, ha capito di vedere in Gemma solo un’amica chiudendo la frequentazione sentimentale. Un duro colpo per la dama di Torino che ha versato lacrime in studio smuovendo anche Tina Cipollari che, nel tentativo di consolarla, l’ha improvvisamente abbracciata.

Ad oggi, Gemma non smette di credere nell’amore e ammette che, con Mario, avrebbe fatto il passo di lasciare, dopo ben sedici anni, il trono over di Uomini e Donne.

“Mario è stata un’esplosione… i suoi abbracci sono indescrivibili. Io sarei stata pronta ad uscire dalla trasmissione con Mario“, ha raccontato a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo trasmessa il 29 novembre 2025. Gemma ha poi aggiunto che la delusione è stata forte così come la rabbia nei confronti del cavaliere perché anche i sentimenti nei suoi confronti erano forti. Nonostante la delusione e l’amarezza, tuttavia, Gemma ha ritrovato immediatamente il sorriso e la voglia di mettersi, ancora una volta, sentimentalmente in gioco come ha fatto lasciandosi andare alla passione con un nuovo cavaliere.