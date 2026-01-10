Uomini e Donne, Gemma gelata da Mario: la reazione di Tina e Gianni sorprende tutti
Gemma ha avuto di nuovo un colpo basso dal cavaliere Mario, che sta ora frequentando un’altra donna. Ecco la sua reazione.
Ancora colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Gemma Galgani, che ha ammesso di non voler continuare la frequentazione con Ciro, soprattutto perché è speranzosa di poter iniziare qualcosa con Mario. Proprio con quest’ultimo ha recentemente riallacciato i rapporti e si è concessa un’esterna. “Ti ringrazio davvero tanto perché sei stato una delle persone più carine venute per me” – ha detto lei – “Grazie di essere venuto“. Nel frattempo, Tina Cipollari e Gianni Sperti l’hanno messa in guardia, sostenendo che in realtà Mario la stia illudendo. Poco dopo è infatti arrivata per la dama una brutta notizia: Maria ha infatti reso noto che Mario ha conosciuto un’altra donna cui si è baciato appassionatamente.
Il comportamento (inatteso) di Mario
Il cavaliere è entrato in studio ed è stato subito accolto in malo modo da Tina. “Ma perché Gemma si deve sempre mettere in quella posizione?” – ha detto l’opinionista – “In quell’angoletto buttata lì, emarginata, dimenticata, usata da questi malfattori…Ma perché? Arrivato Al Capone…“. Mario ha così raccontato la sua uscita con Maria, affermando che con lei è subito scattata la scintilla e che i due si sono già invaghiti.
Gemma Galgani ha quindi reagito con grande rammarico: “Io vado a sedermi” – ha dichiarato – “Non immaginavo uno scambio così immediato. Vi siete addirittura baciati in taxi“. A quel punto, Mario ha confermato di provare affetto, rispetto e simpatia nei confronti di Gemma. “Da qui a dire che sono innamorato…” – ha continuato lui – “Mi dispiace…“.
Le critiche di Tina e Gianni
Nell’udire queste parole, sono subito intervenuti i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non le mandano di certo a dire. “Sei un uomo superficiale” – hanno attaccato i due volti storici di Uomini e Donne – “Prima di sbilanciarti devi sapere bene cosa provi. L’altra volta hai detto che vedendola a Verissimo hai provato un’emozione. Queste sono le tue parole…Lei si è fatta delle illusioni…Si è comportato male“. A quel punto, Gemma non è riuscita a trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere.
I telespettatori vogliono adesso sapere se la dama torinese riuscirà a mettere una pietra sopra questa storia, anche perché nel corso degli anni sono state tante le delusioni che ha dovuto incassare. Stavolta a prendere le sue difese sono stati proprio Tina e Gianni, ma per scoprire cos’altro succederà non resta che attendere le prossime registrazioni.