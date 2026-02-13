Uomini e Donne, Gemma Galgani si sente male in studio. “Me ne vado”

Gemma Galgani, simbolo indiscusso del Trono Over di Uomini e Donne potrebbe accusare i primi sintomi di cedimento. Quello della sua forsennata ricerca del (vero) amore, iniziata più di dieci anni fa nello studio del celebre dating show di Maria De Filippi. E non ancora conclusa. O forse si? Non che Gemma, ultrasettantenne, non abbia avuto abbastanza corteggiatori o cavalieri,tutt’altro: si può dire il contrario.

La dama più famosa della TV è ormai abituata a scontri, delusioni sentimentali e confronti al vetriolo con le opinioniste. Eppure, quanto accaduto nell’ultima registrazione ha un qualcosa di diverso. Non è stata la solita discussione accesa: è sembrato piuttosto un punto di rottura. Una sorta di resa dei conti.

Nella puntata più recente di Uomini e Donne, Gemma ha vissuto un momento di forte fragilità, culminato in un malore dietro le quinte e in una frase che ha lasciato lo studio senza parole: “Me ne vado”.

Le tensioni con Tinì Cansino e il caso Mauro

Tutto nasce dalle polemiche esplose nei giorni precedenti. Al centro del dibattito c’è l’atteggiamento di Gemma nei confronti di Mauro, uno dei nuovi cavalieri arrivati nel parterre. La dama si era mostrata titubante, perché ancora legata emotivamente a Mario Lenti. Quando però il cavaliere ha iniziato a conoscere un’altra protagonista del programma, la reazione di Gemma non è passata inosservata.

A intervenire in modo netto è stata Tinì Cansino, che ha messo in discussione la coerenza della dama, insinuando dubbi sulla sua reale volontà di trovare un compagno: “Ogni volta che sei uscita con lui, lo guardavi come se ti facesse schifo. Ti sei creata un personaggio e stai attaccando tutti gli uomini. A te non interessa trovare l’amore” Un attacco diretto, sostenuto anche da altre voci in studio, che ha acceso il confronto.

Gemma non è rimasta in silenzio. Ha rivendicato la propria autenticità e la libertà di lasciare il programma in qualsiasi momento qualora si sentisse messa in discussione nella sua buona fede. Parole forti, pronunciate con evidente emozione. Al centro dello studio, la dama ha espresso tutta la sua amarezza, accusando alcune dame di averla attaccata proprio in un periodo per lei particolarmente delicato.

“Se trovassi l’amore, uscirei da questo programma domattina. Potrei uscire anche adesso. Io mi sento vera. Sto combattendo perché ho sentito Mauro falso. Se quello che si pensa è che io non sia vera, posso andare via. Me ne vado. Arrivederci” – ha detto rivolgendosi a Maria De Filippi, per poi aggiungere: “Se quello che dice Barbara è vero, dopo 16 anni posso anche andarmene.”

Il clima si è fatto sempre più teso, fino a quando la dama, visibilmente scossa, ha mostrato segnali di malessere. Dopo aver bevuto un po’ d’acqua con le mani tremanti, ha lasciato lo studio. È stata la conduttrice a spiegare al pubblico che Gemma non si sentiva bene. Nel backstage, lontano dalle telecamere principali, la protagonista del Trono Over si è lasciata andare a un lungo sfogo tra le lacrime.

Nel dietro le quinte, Gemma ha parlato di delusione e di una mancanza di solidarietà femminile che l’avrebbe profondamente ferita. Parole dure, che fanno pensare a una possibile pausa – o addirittura a un’uscita di scena – dopo sedici anni di presenza quasi ininterrotta. Al momento non ci sono conferme ufficiali su un abbandono definitivo.