Uomini e Donne, il dramma dell’ex tronista: “Sono in una clinica psichiatrica, ho deciso di farla finita, mi hanno salvata in tempo”.

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha da poche ore pubblicato sul suo profilo social un lungo video in cui parla di un momento delicatissimo della sua vita. La ragazza, 24 anni, romana, si è mostrata in ospedale.

Il messaggio dell’ex tronista Chiara Pompei

Visibilmente provata, la Pompei ha spiegato ai suoi follower quanto sta accadendo: “Sono qui in una clinica psichiatrica perchè ieri mi sono accoltellata e ho rischiato di morire, e questa è la verità. Tutti mi stanno chiedendo qual è il motivo, ma ce ne sono tanti: troppi tradimenti, troppe bugie, troppe finzioni. Non riesco più a mandare giù. Io so di essere la persona più importante per me, però è brutto condividerla con qualcuno e poi non essere apprezzata da nessuno, da chi ami, dalla tua famiglia, da chiunque. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un messaggio che ha ricevuto Riccardo non so da chi. Ci sono brutte voci in giro, però vorrei tutelarmi e tutelare l’amore che ho nei confronti di Riccardo. So che queste voci sono partite da una certa ***** che andava a dire in giro che io facevo la profumiera con i ragazzi, ma io questa ragazza neanche la conosco e non so a chi sia. Io sono sempre stata vera, sono sempre stata sincera e ho sempre ragionato con il cuore. Se ho fatto questo gesto era perché sono arrivata al punto massimo di non poter più sopportare le vostre cattiverie, perché io sono sempre stata sincera con voi”.

Il suo percorso televisivo a Uomini e Donne

Chiara, tronista dell’edizione in corso, ha abbandonato il trono prima del previsto, esattamente una settimana dopo il suo ingresso, a causa di alcune segnalazioni arrivate in studio. Il suo percorso, breve e molto criticato, si è concluso con l’uscita insieme a Riccardo Sparacciari, il ragazzo con il quale aveva proprio in studio intrapreso una conoscenza.