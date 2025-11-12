Uomini e Donne, colpo di scena al trono over: una coppia se ne va

Le anticipazioni di Uomini e Donne dicono che una coppia ha scelto di andar via insieme e di iniziare una storia fuori dallo studio.

Continuano i colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. Lunedì 10 novembre è infatti stata registrata una nuova puntata del programma e, secondo le anticipazioni scritte su Fanpage.it, sono successi diversi momenti esilaranti. La tronista Sara Gaudenzi ha baciato Jakub, mentre Cristiana Anania ha dato un bacio a Federico, causando però una reazione inattesa di Ernesto. Nel frattempo, Cinzia Paolini e Rocco Bruno hanno lasciato la trasmissione insieme.

Tutte le anticipazioni di Uomini e Donne

Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, Gemma è uscita in esterna con Roberto. L’incontro è stato molto piacevole, tanto che il cavaliere ha anche cantato una canzone dedicandola alla dama torinese. Galgani ha quindi deciso di proseguire la loro conoscenza. Ha inoltre avuto inizio il percorso di Ciro Solimeno in qualità di tronista, dopo il confronto a cuore aperto che c’è stato tra lui, Martina e Gianmarco. Adesso ha incontrato le sue prime corteggiatrici e i telespettatori non vedono l’ora di scoprirne di più.

C’è stato inoltre un nuovo colpo di scena per Barbara che, ormai da un mese, sta frequentando Edoardo. In studio c’è stata però un’amara sorpresa, dato che la donna ha scoperto che lui ha baciato Cinzia M. De Santi sente di non poter più fidarsi del cavaliere e ha intenzione di porre fine alla conoscenza. Un’atmosfera diversa c’è stata invece per Cinizia Paolini e Rocco Bruno. I due hanno infatti deciso di lasciare insieme la trasmissione e di vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

La tronista Sara Gaudenzi è inoltre uscita con Jakub ed è scattato un bacio. In esterna lei ha detto ancora una volta di stare molto bene con lui. Nel frattempo è uscita anche con Marco ma, in studio, ha dichiarato di nuovo di non riuscire a fare passi con lui. Tra di loro c’è infatti stata una discussione. Nel corso dell’ultima registrazione, Sara ha preso delle importanti decisioni: ha infatti eliminato Niccolò e Andrea, due suoi corteggiatori. Intanto c’è stato anche il bacio tra la tronista Cristiana Anania e Federico Costugno, avvenuto sempre in esterna. Proprio nel vedere la sintonia che si è creata tra di loro, Ernesto Passaro ha deciso di lasciare il programma.

La tronista è tra l’altro uscita con Simone e ha confessato che al momento il corteggiatore le dà più felicità. Tra Agnese e Roberto sta procedendo tutto benissimo, ma Federico Mastrostefano non vuole ancora farsi da parte nella speranza che possa conquistare, una volta per tutte, il cuore della ragazza.