Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 12 maggio 2026: Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta. Tra Elisa e Martina, ecco chi ha conquistato il cuore del tronista napoletano e i dettagli dell’emozionante confronto in studio.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha scelto: la reazione di Elisa e Martina

Il sipario cala sul trono di Ciro Solimeno con un epilogo che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all’ultima registrazione.

Nonostante le incertezze iniziali e i dubbi che avevano caratterizzato i primi mesi del suo percorso, il tronista napoletano ha finalmente sciolto le riserve, dichiarando il proprio amore a Elisa Leonardi.

La decisione, arrivata durante le riprese del 12 maggio 2026, segna il trionfo di un sentimento nato tra fughe, inseguimenti e una crescita costante che ha visto la coppia superare anche gli ostacoli più complessi.

Il confronto duro con la corteggiatrice Martina

Il percorso verso questa scelta non è stato privo di colpi di scena. Se da una parte il web aveva già incoronato Elisa come la compagna ideale per Ciro, dall’altra Martina Calabrò sembrava avere una marcia in più grazie al sostegno esplicito della famiglia Solimeno.

Martina aveva condiviso con il tronista momenti di profonda vulnerabilità, aprendosi su capitoli dolorosi della propria vita privata, ma la sintonia emotiva costruita con Elisa ha finito per prevalere su ogni logica esterna. Nemmeno le paparazzate avvenute a Catania nei giorni precedenti avevano spento del tutto il mistero, sebbene quei baci tra Via Etnea e Villa Bellini fossero già il preludio di un legame ormai indissolubile.

Il momento del confronto finale ha visto Martina costretta ad accettare una realtà amara: Ciro non era l’uomo destinato a restare al suo fianco. Subito dopo il congedo della rivale, l’atmosfera in studio è mutata radicalmente per accogliere l’ingresso di Elisa.

Le prime immagini diffuse mostrano una coppia radiosa ed elegantissima, finalmente libera di viversi lontano dalle telecamere. Con il loro primo bacio ufficiale, Ciro ed Elisa voltano pagina, pronti a trasformare quell’alchimia nata sotto i riflettori in una solida storia d’amore nella vita di tutti i giorni.