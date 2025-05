Uomini e Donne chiude: da cosa sarà sostituito

Uomini e Donne lascerà il posto ad un programma inedito che ha tutte le carte in regola per incollare allo schermo milioni di telespettatori

Uomini e Donne è agli sgoccioli ma Mediaset sa bene come mantenere alta l’asticella dello spazio da sempre occupata da dating show di Maria de Filippi. Con la chiusura del programma, prevista per venerdì 30 maggio, che da oltre 20 anni è punto di riferimento del pubblico che si posiziona davanti allo schermo dalle 14.45 alle 16:30 si entra ufficialmente nella stagione estiva.

Si mette così un punto provvisorio agli intensi troni, ai confronti accesi e alle storie d’amore nate – o naufragate – sotto gli occhi di milioni di telespettatori. Ma come da tradizione, l’estate televisiva porta con sé novità e nuovi esperimenti, pronti a sostituire anche i format più amati.

I fan di Maria De Filippi dovranno quindi attendere settembre per ritrovare dame, cavalieri e corteggiatori, mentre la rete Mediaset ha già individuato un prodotto forte per tenere compagnia al pubblico durante la stagione più calda.

Mediaset punta sulle soap turche

Mentre Uomini e Donne se ne va in vacanza, prima di ripartire con le registrazioni a fine agosto, Mediaset ha già pronto il calendario che andrà a riempire il vuoto del dating show.

A partire da martedì 3 giugno la fascia oraria dedicata alla corte di Maria De Filippi, cambierà radicalmente volto. Al suo posto, una nuova proposta seriale di respiro internazionale promette emozioni, colpi di scena e una trama intensa, figlia del recente successo delle produzioni d’importazione, sempre più apprezzate anche in Italia.

Si tratta de La forza di una donna, una nuova soap opera turca che debutterà ufficialmente nel primo pomeriggio di Canale 5. E cosa se non una soap turca poteva fare il suo ingresso nei pomeriggi assolati dell’estate? Ambientata tra tensioni familiari e drammi personali, la serie ruota attorno alla figura di Bahar, una giovane madre costretta ad affrontare la scomparsa del marito e a crescere da sola i suoi due bambini. Un racconto intenso e struggente, pensato per un pubblico abituato a storie profonde e personaggi femminili forti. Si annusa già il profumo del successo.

La soap prenderà il via alle 14:45 e sarà trasmessa dal lunedì al venerdì fino al termine della stagione estiva. Non sarà però l’unico cambiamento del palinsesto pomeridiano: dalle 15:40 alle 16:00 andrà in onda la striscia quotidiana de L’Isola dei Famosi, che accompagnerà i telespettatori fino alla finale del reality prevista per inizio luglio.

Rimanendo in tema soap dal sapore orientale, arriverà una novità per un altro prodotto di successo, The Family, che dal 3 giugno si allungherà nel daytime con episodi da un’ora intera, in onda dalle 16 alle 17. La scelta di Mediaset è dettata dalla domanda crescente per questo genere di contenuti, che sta riscuotendo consensi sia in termini di ascolti che di fidelizzazione del pubblico.

Il successo delle soap turche, infatti, non è un fenomeno isolato. Tradimento e La rosa della vendetta hanno registrato dati auditel incredibili: il primo con picchi di 2,7 milioni di spettatori nel pomeriggio, il secondo con ottimi risultati nella fascia serale. Canale 5 sembra quindi voler puntare con decisione su questo filone narrativo per coprire i mesi estivi, in attesa del ritorno dei programmi di punta a settembre.