Uomini e Donne, chi sceglie Arcangelo tra Marina e Gemma. Le anticipazioni della settimana

Nei giorni scorsi si sono svolte le registrazioni di Uomini e Donne. Il daytime di Maria de Filippi si conferma tra i format più seguiti, le storie d’amore nate in studio appassionano il pubblico, sempre attento alle varie dinamiche. Nell’ultime stagioni il trono over ha conquistato maggiore visibilità di quello classico, le vicende gli anta hanno un effetto positivo sui telespettatori che spesso si schierano a sostegno del protagonista di turno.

Cavaliere e dame diventano così dei veri protagonisti tv e spesso il ruolo di personaggio mette in secondo piano lo scopo primario della presenza nella show. Tra le dame doc del trono over c’è sicuramente Gemma Galgani, presente nel format ormai da diverse stagioni. Approdata a Uomini e Donne più di 10 anni per trovare l’amore non ha ancora trovato la sua anima gemella, anche se ha frequentato diversi cavalieri. In alcune occasioni il suo ruolo è stato messo in discussione e Tina Cipollari ha più volte puntato il dito contro di lei, criticando il suo modo di approcciarsi ai vari cavalieri.

Recentemente si è parlato di un addio di Gemma dal trono over. Vista la popolarità conquistata in tv e il vasto seguito anche sui social, si è ipotizzato che la dama potesse approdare in qualche reality, ma ad oggi la sua presenza a Uomini e Donne appare consolidata, Maria De Filippi non sembra intenzionata a mandarla via. Inoltre nell’ultime puntata ha intrapreso una nuova frequentazione, e questo ha allertato ancora una volta l’attenzione su di lei.

Trono over, Arcangelo diviso tra Marina e Gemma

Nell’ultime puntate Gemma ha parlato della sua conoscenza con Arcangelo. Il cavaliere ha mostrato un certo interesse per la dama torinese e molti hanno pensato potessero esserci i presupposti per una storia importante. Solo che Arcangelo è uscito anche con Marina e questo ha suscitato una reazione nella Galgani, che non ha nascosto il suo disagio. Secondo quanto ha riferito l’esperto tv Lorenzo Pugnaloni il cavaliere avrebbe manifestato maggiore interesse verso Marina, un atteggiamento che ha portato Gemma a ritirarsi dalla corsa.

Nonostante i baci passionali che ci sono stati tra Gemma e Arcangelo, la dama torinese è convita che il cavaliere sia attratto da Marina. Intanto anche Diego e Isabella hanno fatto un passo indietro. La loro frequentazione ha subito una battuta d’arresto a causa delle rivelazioni del cavaliere: l’uomo ha reso noti alcuni dettagli del loro incontro intimo e questo ha indisposto la dama.

Uomini e Donne, festa a sorpresa per Giuseppe

Tra confronti accessi, accuse reciproche, e verità non rivelate al trono over si è anche festeggiato il compleanno di Giuseppe. Rosanna, che esce con il cavaliere da qualche puntata, ha portato una torta a sorpresa in studio. Un momento apprezzato dai presenti che conferma l’attenzioni sincere della dama nei confronti dell’uomo.

Infine è stata mostrata l’esterna di Tina e Cosimo. I due sono usciti ancora una volta e sono andati in montagna, in visita ad una fattoria. Il corteggiatore è determinato a mettere l’opinionista alla prova: la Cipollari sarà all’altezza delle richieste del cavaliere? Cosimo presente in studio ha sorpreso Tina con un bellissimo uovo di Pasqua, che l’opinionista ha condiviso con il pubblico presente.