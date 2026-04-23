Uomini e Donne, chi è la dama del trono over Elena: età, lavoro, dove vive, profilo Instagram
Chi è la nuova dama del parterre di Uomini e Donne: tutto su Elena, la vita privata e le curiosità
Il parterre femminile di Uomini e Donne si arricchisce di una “new entry” che è riuscita a catalizzare l’attenzione subito.
Capelli corvini che le incorniciano il volto, una silhouette impeccabile e quel portamento quasi regale che sembra sussurrare “classe” a ogni passo: la dama ha fatto il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi senza troppi proclami, eppure i cavalieri sembrano già tutti ai suoi piedi.
Nonostante la sovraesposizione televisiva, Elena è riuscita a mantenere intorno a sé un’aura di affascinante mistero. Su di lei le informazioni personali latitano: non ci è dato sapere l’età esatta, quale sia la sua professione o cosa nasconda il suo passato sentimentale.
Un segreto ben custodito che non fa che alimentare la curiosità del pubblico e del web.
Tra nuovi corteggiatori e il “fuoco incrociato” di Tina Cipollari
Se la vita privata resta un rebus, quella nello studio è un vero turbine. Durante le recenti registrazioni, abbiamo visto Elena mettere un punto definitivo alla frequentazione con Dario, non proprio in linea con le sue aspettative caratteriali, per accogliere nuovi pretendenti.
Tra questi spicca Fabio, giunto nel programma con l’unico obiettivo di conquistarla, e Massimo, un nuovo cavaliere che sembra aver perso letteralmente la testa per lei.
Ma attenzione, perché il clima si preannuncia rovente. Le anticipazioni ci dicono che, mentre Massimo è già pronto a dichiarare l’esclusiva totale, Elena non sembra intenzionata a chiudere i suoi orizzonti così in fretta.
La sua scelta di continuare ad accettare numeri di telefono e avviare una conoscenza con Antonino ha già fatto saltare sulla sedia Tina Cipollari.
L’opinionista storica, si sa, non brilla per pazienza di fronte a chi “prende tempo”: prepariamoci quindi a scontri epici in studio, perché la bionda vamp ha già messo la dama Elena nel mirino, accusandola di poca chiarezza.