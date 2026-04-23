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Uomini e Donne, chi è la dama del trono over Elena: età, lavoro, dove vive, profilo Instagram

Chi è la nuova dama del parterre di Uomini e Donne: tutto su Elena, la vita privata e le curiosità