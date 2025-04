Uomini e Donne, che lavoro fa Cosimo e quanto è ricco: tutto sul corteggiatore di Tina Cipollari

Che lavoro fa Cosimo di Uomini e Donne? Tutto quello che c’è da sapere sul simpatico corteggiatore di Tina Ciollari.

Tina Cipollari ha un corteggiatore che sta conquistando tutto il pubblico di Uomini e Donne. Si chiama Cosimo e sin dal primo incontro ha ricoperto di attenzioni l’opinionista di Uomini e Donne che sta cercando marito dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli. Cosimo, simpatico 47enne pugliese, ha omaggiato Tina con preziosi regali promettendole anche dei viaggi.

Nel corso della conoscenza, infatti, l’ha portata prima a Parigi dove Tina ha potuto fare molto shopping e poi in Puglia dove la bionda opinionista ha conosciuto sia gli amici che i genitori, ma che lavoro fa Cosimo?

Cosimo Mino Dadorante: ecco il patrimonio del corteggiatore di Tina Cipollari

Con i suoi 47 anni, Cosimo Mino Dadorante è pronto a conquistare il cuore di Tina Cipollari con cui sta organizzando un viaggio in Spagna. Per l’occasione, ha deciso di rinnovare il look di Tina comprandole anche nuovi vestiti per l’occasione. Nel corso delle varie puntate, Maria De Filippi ha invitato Tina a non far spendere troppo a Cosimo il quale, tuttavia, puntualizza che lo fa con piacere. Il pubblico, dunque, si chiede che lavoro faccia effettivamente il corteggiatore.

Cosimo è proprietario di una società immobiliare. Per l’esatezza è un imprenditore e avrebbe altre persone che lavorano con lui. Il valore del suo patrimonio non è noto ma dai regali che sta ricevendo Tina è intuibile che sia molto benestante. Dotato di una personalità forte e spiccata, sta lentamente conquistando la fiducia di Tina che, più volte, ha sottolineato di stare molto bene con lui.

Tra Tina e Cosimo, tuttavia, non c’è stato ancora un contatto fisico se non qualche abbraccio. Il fatidico bacio, infatti, non è ancora arrivato ma potrebbe arrivare nel viaggio in Spagna. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo di Uomini e Donne, infatti, i due starebbero già in procinto di partire per la Spagna.

Maria De Filippi, più volte, ha sottolineato che il trono di Tina Cipollari è un gioco, ma la frequentazione tra la bionda opinionista e Cosimo sta appassionando il pubblico del dating show di canale 5 che spera che tra i due nasca qualcosa. Simpatico, energico, divertente e pieno di voglia di vivere, Cosimo è un beniamino dei telespettatori di Uomini e Donne: riuscirà a conquistare il cuore di Tina?